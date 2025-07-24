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Экс-депутат Рады: передача тел военных создает проблемы для Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
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19:06 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/peredacha-2031244504.html
Экс-депутат Рады: передача тел военных создает проблемы для Зеленского
Экс-депутат Рады: передача тел военных создает проблемы для Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
Экс-депутат Рады: передача тел военных создает проблемы для Зеленского
Передача трех тысяч тел погибших украинских военных создает большие проблемы для киевского режима, поэтому его представители будут всячески тянуть с выдачей тел РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:06:00+03:00
2025-07-24T19:06:00+03:00
в мире
россия
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киев
владимир олейник
владимир мединский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Передача трех тысяч тел погибших украинских военных создает большие проблемы для киевского режима, поэтому его представители будут всячески тянуть с выдачей тел родственникам, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены. "Это создает большие проблемы для режима Зеленского, потому что поднимает перед украинским обществом сразу несколько вопросов. Представьте себе, передают эти три тысячи тел, а перед этим уже было передано шесть тысяч и еще несколько раз передавали. Пойдут похороны, отпевания - одновременно по всей стране. Это всколыхнет опять Украину", - заявил РИА Новости Олейник. Кроме того, в украинском обществе уже идет обсуждение количества потерь на поле боя и соотношении потерь ВСУ и российской армии. "Когда Мединский (после второго тура переговоров, - ред.) заявил, что передадут 6 тысяч, (тогдашний министр обороны Рустем) Умеров тут же на пресс-конференции заявил в Турции, что мы 6 тысяч тоже передадим. А реально оказалось 27 человек... Тут в обществе появляются уже и сомнения. А что это - это такое соотношение потерь или такое нечеловеческое отношение со стороны командиров ВСУ к тем, кто погиб? Это свидетельство того, что ВСУ отступают и оставляют тела погибших, а Россия их передает", - отметил Олейник. Кроме того, напомнил Олейник, около 11 лет назад, вскоре после начала на Украине так называемой АТО, там был принят закон за компенсации за погибшего военного в размере 15 миллионов гривен (около 359 тысяч долларов). "Тогда не было таких потерь, и эти суммы не казались огромными. Сейчас кто-то уже подсчитал, что только за последних переданных погибших Киев должен выплатить родственникам годовой бюджет Украины", - отметил Олейник. В результате Киев начинает всячески замедлять передачу тел погибших родственникам. "Поэтому они тянут с передачей (тел родственникам погибших - ред.). Хотя Россия уже провела ДНК-экспертизу погибших, и многие из них имеют документы и жетоны, Киев говорит, что будет делать повторную экспертизу. Министр МВД Украины уже заявил о том, что полтора года надо, чтобы провести экспертизу", - отметил Олейник. По его словам, в украинских СМИ уже появилась информация, которая пока нуждается в дополнительной проверке, что власти сжигают тела некоторых погибших, чтобы не передавать их родственникам.
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031240432.html
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031158333.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир олейник, владимир мединский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Олейник, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады: передача тел военных создает проблемы для Зеленского

Олейник: Украина будет оттягивать передачу 3 тыс тел военных из-за проблем

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Передача трех тысяч тел погибших украинских военных создает большие проблемы для киевского режима, поэтому его представители будут всячески тянуть с выдачей тел родственникам, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.
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"Это создает большие проблемы для режима Зеленского, потому что поднимает перед украинским обществом сразу несколько вопросов. Представьте себе, передают эти три тысячи тел, а перед этим уже было передано шесть тысяч и еще несколько раз передавали. Пойдут похороны, отпевания - одновременно по всей стране. Это всколыхнет опять Украину", - заявил РИА Новости Олейник.
Кроме того, в украинском обществе уже идет обсуждение количества потерь на поле боя и соотношении потерь ВСУ и российской армии.
"Когда Мединский (после второго тура переговоров, - ред.) заявил, что передадут 6 тысяч, (тогдашний министр обороны Рустем) Умеров тут же на пресс-конференции заявил в Турции, что мы 6 тысяч тоже передадим. А реально оказалось 27 человек... Тут в обществе появляются уже и сомнения. А что это - это такое соотношение потерь или такое нечеловеческое отношение со стороны командиров ВСУ к тем, кто погиб? Это свидетельство того, что ВСУ отступают и оставляют тела погибших, а Россия их передает", - отметил Олейник.
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Кроме того, напомнил Олейник, около 11 лет назад, вскоре после начала на Украине так называемой АТО, там был принят закон за компенсации за погибшего военного в размере 15 миллионов гривен (около 359 тысяч долларов).
"Тогда не было таких потерь, и эти суммы не казались огромными. Сейчас кто-то уже подсчитал, что только за последних переданных погибших Киев должен выплатить родственникам годовой бюджет Украины", - отметил Олейник.
В результате Киев начинает всячески замедлять передачу тел погибших родственникам.
"Поэтому они тянут с передачей (тел родственникам погибших - ред.). Хотя Россия уже провела ДНК-экспертизу погибших, и многие из них имеют документы и жетоны, Киев говорит, что будет делать повторную экспертизу. Министр МВД Украины уже заявил о том, что полтора года надо, чтобы провести экспертизу", - отметил Олейник.
По его словам, в украинских СМИ уже появилась информация, которая пока нуждается в дополнительной проверке, что власти сжигают тела некоторых погибших, чтобы не передавать их родственникам.
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