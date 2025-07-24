https://ria.ru/20250724/pentagon-2031276230.html

США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО

США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО - РИА Новости, 24.07.2025

США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО

США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:50:00+03:00

2025-07-24T22:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.Согласно обнародованному заявлению, сделка включает поставку запчастей, модернизацию, техническую поддержку, обучение персонала и сопутствующее логистическое обеспечение."Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе", - говорится в заявлении американского военного ведомства.В документе подчеркивается, что поставки не изменят военного баланса в регионе и не повлияют на оперативные возможности вооружённых сил США.

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша