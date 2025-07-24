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США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО - РИА Новости, 24.07.2025
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22:50 24.07.2025 (обновлено: 23:37 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/pentagon-2031276230.html
США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО
США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО - РИА Новости, 24.07.2025
США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО
США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов... РИА Новости, 24.07.2025
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.Согласно обнародованному заявлению, сделка включает поставку запчастей, модернизацию, техническую поддержку, обучение персонала и сопутствующее логистическое обеспечение."Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе", - говорится в заявлении американского военного ведомства.В документе подчеркивается, что поставки не изменят военного баланса в регионе и не повлияют на оперативные возможности вооружённых сил США.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг для ПВО

Пентагон: США одобрили продажу Украине снаряжения и услуг на $180 млн

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для обслуживания систем противовоздушной обороны американского производства на сумму 180 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно обнародованному заявлению, сделка включает поставку запчастей, модернизацию, техническую поддержку, обучение персонала и сопутствующее логистическое обеспечение.
"Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе", - говорится в заявлении американского военного ведомства.
В документе подчеркивается, что поставки не изменят военного баланса в регионе и не повлияют на оперативные возможности вооружённых сил США.
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