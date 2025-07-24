https://ria.ru/20250724/pensiya-2031028549.html

В Мособлдуме предложили ввести пенсионные отчисления для самозанятых

В Мособлдуме предложили ввести пенсионные отчисления для самозанятых - РИА Новости, 24.07.2025

В Мособлдуме предложили ввести пенсионные отчисления для самозанятых

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил РИА Новости, что намерен обратиться в правительство РФ с предложением ввести обязательные пенсионные отчисления для... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:12:00+03:00

2025-07-24T05:12:00+03:00

2025-07-24T05:12:00+03:00

общество

россия

московская областная дума

пенсия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил РИА Новости, что намерен обратиться в правительство РФ с предложением ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от их дохода для формирования будущей пенсии. "Считаю, что гражданин, который работает легально и платит налоги, должен иметь гарантированное право на страховую пенсию. Это соответствует и 39-й статье Конституции, и принципам справедливости. Предлагаю ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых - 2% от дохода, но не ниже установленного минимума", - сказал Никитин. По словам политика, действующий принцип добровольных отчислений "доказал свою низкую эффективность". Он подчеркнул, что такой механизм не может гарантировать самозанятым достойную пенсию, что снижает их желание официально регистрироваться. "Предлагаю гибкий и справедливый механизм: освободить от взносов граждан с доходом ниже 24 тысяч рублей в месяц, дать гражданам возможность добровольно доплатить взнос и увеличить пенсию, а также учитывать пенсионные отчисления при получении социальных выплат, например по болезни или материнству", - добавил парламентарий. Депутат отметил, что введение подобных обязательств позволит самозанятым формировать трудовой стаж, начислять пенсионные коэффициенты и контролировать размер своей будущей пенсии. По его мнению, соответствующие поправки следует внести в Налоговый кодекс РФ, а также в законодательство о страховых взносах и о страховых пенсиях. "Для примера: если человек зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц и платит 2%, это около 12 тысяч рублей в год. При этом минимальный взнос в 2025 году - 59 241,6 рубля. Именно эта сумма дает почти один пенсионный коэффициент в год и год стажа. При стабильной уплате в течение 30 лет можно накопить около 29 коэффициентов и возможность получения пенсии порядка 13 тысяч рублей в месяц", - пояснил Никитин.

https://ria.ru/20250614/pensiya-2022742096.html

https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, московская областная дума, пенсия