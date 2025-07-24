Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии
Подольская: для расчета пенсии надо сложить фиксированную и страховую части
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рассчитать размер будущей пенсии можно, сложив фиксированную часть пенсии, которая составляет почти девять тысяч рублей, и страховую часть, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов - узнать их число можно на "Госуслугах", рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты (назначается государством и может повышаться в случае наличия инвалидности и количества иждивенцев, а также увеличивается на соответствующий районный коэффициент) и страховой выплаты", - сказала Подольская.
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Она уточнила, что страховая часть пенсии является индивидуальной для каждого гражданина и рассчитывается через умножение количества пенсионных баллов на зафиксированную государством стоимость одного пенсионного балла. Так, в этом году его стоимость составляет 145,69 рублей. Размер фиксированной выплаты - 8971,7 рублей.
При этом узнать количество накопленного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) можно через онлайн-сервисы или через личное обращение в Социальный фонд России или МФЦ, объяснила Подольская.