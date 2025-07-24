https://ria.ru/20250724/pensiya-2031018791.html

Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии

Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии - РИА Новости, 24.07.2025

Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии

Рассчитать размер будущей пенсии можно, сложив фиксированную часть пенсии, которая составляет почти девять тысяч рублей, и страховую часть, которая зависит от... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:19:00+03:00

2025-07-24T02:19:00+03:00

2025-07-24T02:19:00+03:00

общество

россия

татьяна подольская

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рассчитать размер будущей пенсии можно, сложив фиксированную часть пенсии, которая составляет почти девять тысяч рублей, и страховую часть, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов - узнать их число можно на "Госуслугах", рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты (назначается государством и может повышаться в случае наличия инвалидности и количества иждивенцев, а также увеличивается на соответствующий районный коэффициент) и страховой выплаты", - сказала Подольская. Она уточнила, что страховая часть пенсии является индивидуальной для каждого гражданина и рассчитывается через умножение количества пенсионных баллов на зафиксированную государством стоимость одного пенсионного балла. Так, в этом году его стоимость составляет 145,69 рублей. Размер фиксированной выплаты - 8971,7 рублей. При этом узнать количество накопленного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) можно через онлайн-сервисы или через личное обращение в Социальный фонд России или МФЦ, объяснила Подольская.

https://ria.ru/20250723/pensiya-2030734932.html

https://ria.ru/20250123/pensiya-1995059564.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна подольская