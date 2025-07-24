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Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии - РИА Новости, 24.07.2025
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02:19 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/pensiya-2031018791.html
Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии
Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии
Рассчитать размер будущей пенсии можно, сложив фиксированную часть пенсии, которая составляет почти девять тысяч рублей, и страховую часть, которая зависит от... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:19:00+03:00
2025-07-24T02:19:00+03:00
общество
россия
татьяна подольская
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рассчитать размер будущей пенсии можно, сложив фиксированную часть пенсии, которая составляет почти девять тысяч рублей, и страховую часть, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов - узнать их число можно на "Госуслугах", рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты (назначается государством и может повышаться в случае наличия инвалидности и количества иждивенцев, а также увеличивается на соответствующий районный коэффициент) и страховой выплаты", - сказала Подольская. Она уточнила, что страховая часть пенсии является индивидуальной для каждого гражданина и рассчитывается через умножение количества пенсионных баллов на зафиксированную государством стоимость одного пенсионного балла. Так, в этом году его стоимость составляет 145,69 рублей. Размер фиксированной выплаты - 8971,7 рублей. При этом узнать количество накопленного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) можно через онлайн-сервисы или через личное обращение в Социальный фонд России или МФЦ, объяснила Подольская.
https://ria.ru/20250723/pensiya-2030734932.html
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общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии

Подольская: для расчета пенсии надо сложить фиксированную и страховую части

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рассчитать размер будущей пенсии можно, сложив фиксированную часть пенсии, которая составляет почти девять тысяч рублей, и страховую часть, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов - узнать их число можно на "Госуслугах", рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты (назначается государством и может повышаться в случае наличия инвалидности и количества иждивенцев, а также увеличивается на соответствующий районный коэффициент) и страховой выплаты", - сказала Подольская.
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Она уточнила, что страховая часть пенсии является индивидуальной для каждого гражданина и рассчитывается через умножение количества пенсионных баллов на зафиксированную государством стоимость одного пенсионного балла. Так, в этом году его стоимость составляет 145,69 рублей. Размер фиксированной выплаты - 8971,7 рублей.
При этом узнать количество накопленного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) можно через онлайн-сервисы или через личное обращение в Социальный фонд России или МФЦ, объяснила Подольская.
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