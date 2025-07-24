https://ria.ru/20250724/pekin-2030879700.html

Еще раз о главном: Урсула с начальником едут в Пекин

Еще раз о главном: Урсула с начальником едут в Пекин - РИА Новости, 24.07.2025

Еще раз о главном: Урсула с начальником едут в Пекин

Сегодня в Пекине состоится саммит КНР — ЕС, и сам он по себе пройдет чрезвычайно скучно. А вот интеллектуально-информационный фон его — тут появилось что-то... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:00:00+03:00

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Сегодня в Пекине состоится саммит КНР — ЕС, и сам он по себе пройдет чрезвычайно скучно. А вот интеллектуально-информационный фон его — тут появилось что-то новое и интересное. Если коротко, то люди в Азии (и не только там) сильно устали объяснять западникам, как тем перестать самим себе вредить. И то, что усталость уже чувствуется, — это событие.Сам по себе саммит — это когда приезжает в Пекин известная нам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с как бы начальником — главой Евросовета Антониу Коштой. Эта пара будет обмениваться речами с главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. Таких саммитов было уже 24 штуки — нудное, но нужное дело.Будет ли скандал из-за того, что 18-й пакет антироссийских санкций ЕС включает и китайские компании? Конечно. Заявление Пекина в стиле "не лезьте в наши отношения с Россией, ничего не добьетесь" — оно было. Хотя если посмотреть на официальное пекинское информационное сопровождение саммита, то тут все как в предыдущие 24 раза. Улыбка панды до ушей. Китайцы снова объясняют европейцам: мы же вам нужны. Дошли до товарооборота почти в 786 миллиардов долларов, взаимные инвестиции в 260 миллиардов дают работу сотням тысяч европейцев. В общем, отстаньте с вашими лекциями о том, как нам вести внешнюю политику, не рискуйте. Ищите с нами и дальше общие интересы.Есть комментаторы неофициальные, менее терпеливые, уже не в пекинских, а гонконгских СМИ. Вот, скажем, комментарий, где главная мысль такая: да вас же в данный момент едят живьем, ведь это сильно в европейских интересах — укреплять связи с Китаем, чтобы усилить свои переговорные позиции с США. Эта Америка вас, европейцев, уже в бараний рог согнула, у вас и выхода нет — нужно посильнее опираться на Китай.Интересно, что похожая мысль звучит в Индии — и тоже по поводу 18-го пакета антироссийских санкций, который затронул и индийцев. И вот обозреватель с сайта Firstpost напоминает об официальной позиции Дели ("Обеспечить потребности нашего народа в энергоресурсах — понятно, что это для нас главный из приоритетов").И добавляет от себя: с учетом скидок на российскую нефть, страхующих Индию от глобальных энергетических потрясений, правительство должно бороться с инфляцией, держать под контролем бюджетный дефицит и обеспечивать поступление по разумной цене топлива нашему обширному населению. И пожертвовать своей энергетической безопасностью, дабы помогать Западу добиваться его внешнеполитических целей, — это было бы безответственно и морально уязвимо. Вы же не думаете, что мы это будем делать, да?То есть и индийцы, и китайцы долго-долго подсказывали западникам, как в нормальном мире страны и правительства работают, делая хорошо себе, а не дяде. Вдобавок напоминали, какая политика им, западникам, очевидно выгодна. И только сейчас начинают терять терпение, видя, что ученик попался какой-то тупой.Знаете, на что это похоже? Мудрецы из древних цивилизаций, ласково качая головами, учат тех, которые на мировую арену выползли на пару тысячелетий позже: ребята, вот представьте, змея попросила черепаху перевезти ее через речку, пообещала на переправе не кусать. Вот что такое общая выгода, вот так надо жить в семье народов. Но змея не удержалась. Черепаха говорит змее: "Что ты делаешь, ведь сейчас оба утонем". Та в ответ: "А вот такая я тварь".Так ведь здесь даже эта сказка не работает. Потому что у черепахи все в порядке. Данные по китайской экономике за полгода показывают темпы роста сильно выше запланированного минимума в 4,5 процента. Внешняя торговля растет, все другие показатели — лучше некуда. А кто-то думал, что если США объявили Пекину экономическую войну (санкции), то все будет плохо. Так ведь это смотря для кого плохо. Некоторые эксперты даже говорят о закономерности: кого западники подвергают ограничениям, тот вдруг начинает очень быстро развиваться.В Индии картина слегка сложнее. Против Дели США экономическую войну не начинали (немножко давят, немножко вредят, но не сильно). И Индия по темпам роста в прошлом году обгоняла Китай. Какой вклад в это достижение внесли поставки российской нефти — отдельный разговор, но уж никак не помешали. Зато у Индии есть проблема, которой нет у Китая: вдруг сильно упали иностранные инвестиции.Выход? А он есть. Идет размораживание отношений, новое аккуратное сближение Дели и Пекина. Это долгая история: какая-то одержимость индийского образованного класса идеей, что никакой не Запад, а именно Китай — конкурент, мешающий стране стать первой в мире. Но, даже несмотря на эту особенность национальной гордости, сейчас близкие к властным структурам индийские эксперты составили доклад правительству, подсказывающий: перестарались, ограничивая китайские капиталы в стране. Надо сделать несколько шагов назад.А еще один аналитик с сайта Firstpost говорит: и вообще надо вдохнуть новую жизнь в формат "Россия — Индия — Китай". С Запада страна получала бы оборонные технологии, инвестиции, поддержку на глобальных платформах. От России и Китая — сотрудничество в энергетике, региональную стабильность и поддержку по части многополярного миропорядка. То есть Индия должна иметь дело со всеми державами, но на своих условиях. Тут задача не в том, чтобы выбирать себе сторону, а в том, чтобы любой выбор служил долгосрочным интересам Индии.То есть здесь тот самый случай — урок западникам: если даже раньше ссорились, но на очередной переправе совпадают интересы, то можно договориться о том, как их совместить. Это умно, а не то, что вы пытаетесь делать.Но вернемся к нашим рептилиям. Тут в реальной сегодняшней жизни все даже хуже, чем в древней азиатской притче. Черепаха, повторим, в порядке (неважно, олицетворяет она Россию, Китай или Индию). А вот змея, скажем мягко, в плохой форме: укусила сама себя. Мудрецы смотрят на это и грустят. И только сейчас начинают верить, что бывает и вот такой идиотизм.

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https://ria.ru/20250609/lavrov-2021802763.html

https://ria.ru/20250717/sotrudnichestvo-2029659495.html

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аналитика, китай, индия, россия, европа