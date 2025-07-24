Экс-директор "Патриота": по указанию Попова в парке числились мертвые души
Экс-глава "Патриота" Ахмедов: по указанию Попова в парке числились мертвые души
Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что по указанию экс-замминистра обороны Павла Попова в парке числились "мертвые души", передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья.
"Я сообщил следствию, что по указанию Попова в парке были "мертвые души", то есть несуществующие сотрудники", - заявил Ахмедов в суде.
Ранее он полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В таком случае приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу, а подсудимый может рассчитывать на более мягкое наказание.
По делу, помимо Ахмедова, проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов.
Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Ахмедову и Шестерову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ), оба на стадии следствия заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.