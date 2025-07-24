https://ria.ru/20250724/pashinjane-2031249089.html

Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью пассажиров в результате... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:31:00+03:00

2025-07-24T19:31:00+03:00

2025-07-24T19:31:00+03:00

тында

благовещенск

армения

никол пашинян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031069225_0:0:1695:954_1920x0_80_0_0_94392fd11e8dc43d146e0fc556d44656.jpg

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью пассажиров в результате крушения гражданского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Хабаровск - Благовещенск – Тында. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям, потерявшим родных в результате крушения самолета", - говорится в послании. Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом "Хабаровск - Благовещенск - Тында", при заходе на посадку в аэропорту Тында пропал с радаров. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

тында

благовещенск

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тында, благовещенск, армения, никол пашинян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия