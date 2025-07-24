Рейтинг@Mail.ru
Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину в сентябре - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 24.07.2025 (обновлено: 23:48 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/palestina-2031274397.html
Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину в сентябре
Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину в сентябре - РИА Новости, 24.07.2025
Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:28:00+03:00
2025-07-24T23:48:00+03:00
в мире
франция
палестина
ближний восток
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре."Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил он в Х.Макрон подчеркнул, что насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению."Мы также должны гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу. Наконец, мы должны создать Государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему участвовать в обеспечении безопасности всех на Ближнем Востоке, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль", - написал Макрон.Также он прикрепил к публикации письмо, направленное им президенту Палестины Махмуду Аббасу, где подтвердил намерение признать Палестину."Настоятельно необходимо реализовать единственное жизнеспособное решение, которое позволит удовлетворить законные чаяния палестинского народа, положить конец терроризму и насилию во всех его формах и позволить Израилю и всем странам региона жить в мире и безопасности", - написал Макрон.При этом он подчеркнул, что будет следить за выполнением взятых Палестиной обязательств по прекращению огня в Газе и приверженность палестинской администрации принятию на себя всей полноты суверенных функций на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, проведению глубоких реформ и организации президентских и парламентских выборов в 2026 году в целях укрепления её легитимности и власти над будущим палестинским государством, которое, как обещает Палестина, не будет милитаризовано.
https://ria.ru/20250724/palestina-2031279138.html
https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html
франция
палестина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, палестина, ближний восток, эммануэль макрон, оон
В мире, Франция, Палестина, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, ООН
Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину в сентябре

Франция официально признает Палестину в сентябре на заседании ГА ООН

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
"Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил он в Х.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Палестина выразила благодарность Макрону за намерение признать ее
Вчера, 23:26
Макрон подчеркнул, что насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению.
"Мы также должны гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу. Наконец, мы должны создать Государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему участвовать в обеспечении безопасности всех на Ближнем Востоке, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль", - написал Макрон.
Также он прикрепил к публикации письмо, направленное им президенту Палестины Махмуду Аббасу, где подтвердил намерение признать Палестину.
"Настоятельно необходимо реализовать единственное жизнеспособное решение, которое позволит удовлетворить законные чаяния палестинского народа, положить конец терроризму и насилию во всех его формах и позволить Израилю и всем странам региона жить в мире и безопасности", - написал Макрон.
При этом он подчеркнул, что будет следить за выполнением взятых Палестиной обязательств по прекращению огня в Газе и приверженность палестинской администрации принятию на себя всей полноты суверенных функций на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, проведению глубоких реформ и организации президентских и парламентских выборов в 2026 году в целях укрепления её легитимности и власти над будущим палестинским государством, которое, как обещает Палестина, не будет милитаризовано.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреФранцияПалестинаБлижний ВостокЭммануэль МакронООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала