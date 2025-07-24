https://ria.ru/20250724/overchuk-2031178281.html

Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук

Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.07.2025

Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук

Российская сторона выражает коллегам из Армении свою обеспокоенность некоторыми решениями Еревана, например, о допуске на рынок пищевой продукции, не... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:49:00+03:00

2025-07-24T15:49:00+03:00

2025-07-24T15:50:00+03:00

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Российская сторона выражает коллегам из Армении свою обеспокоенность некоторыми решениями Еревана, например, о допуске на рынок пищевой продукции, не соответствующей стандартам Евразийского экономического союза, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в четверг провели встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Как сообщил Оверчук по итогам встречи, стороны говорили о развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран. Вице-премьера спросили, обсуждалось ли на этой встрече "неизменное желание Пашиняна вступить в ЕС". "Здесь речь не идет о неизменном желании Пашиняна вступить в ЕС. Мы, конечно же, обсуждаем вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. И с этой точки зрения мы обращаем внимание на то, какие решения принимаются в республике Армения в нормативно-правовой сфере", - ответил Оверчук. Он упомянул про решение Еревана о допуске на свой рынок продукции, не соответствующей стандартам сертификации ЕАЭС. "Есть некоторые акты правительства, которые вызывают у нас вопросы. В частности, речь идет о допуске пищевой продукции, сертифицированной в соответствии со стандартами Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, других стран, которые не соответствуют сертификации Евразийского экономического союза. Конечно, высказываем обеспокоенность и по таким вопросам", - отметил вице-премьер РФ. Ранее Оверчук сообщил, что структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры, направленные на то, чтобы из-за процесса сближения Армении с Евросоюзом на рынок ЕАЭС не попали товары, не соответствующие требованиям объединения. Он отмечал, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии.

https://ria.ru/20250724/rossija-2031177066.html

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армения, россия, ереван, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян, евразийский экономический союз, евросоюз, евразийская экономическая комиссия, в мире