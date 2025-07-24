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Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.07.2025
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15:49 24.07.2025 (обновлено: 15:50 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/overchuk-2031178281.html
Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук
Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.07.2025
Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук
Российская сторона выражает коллегам из Армении свою обеспокоенность некоторыми решениями Еревана, например, о допуске на рынок пищевой продукции, не... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:49:00+03:00
2025-07-24T15:50:00+03:00
армения
россия
ереван
алексей оверчук
михаил мишустин
никол пашинян
евразийский экономический союз
евросоюз
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Российская сторона выражает коллегам из Армении свою обеспокоенность некоторыми решениями Еревана, например, о допуске на рынок пищевой продукции, не соответствующей стандартам Евразийского экономического союза, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в четверг провели встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Как сообщил Оверчук по итогам встречи, стороны говорили о развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран. Вице-премьера спросили, обсуждалось ли на этой встрече "неизменное желание Пашиняна вступить в ЕС". "Здесь речь не идет о неизменном желании Пашиняна вступить в ЕС. Мы, конечно же, обсуждаем вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. И с этой точки зрения мы обращаем внимание на то, какие решения принимаются в республике Армения в нормативно-правовой сфере", - ответил Оверчук. Он упомянул про решение Еревана о допуске на свой рынок продукции, не соответствующей стандартам сертификации ЕАЭС. "Есть некоторые акты правительства, которые вызывают у нас вопросы. В частности, речь идет о допуске пищевой продукции, сертифицированной в соответствии со стандартами Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, других стран, которые не соответствуют сертификации Евразийского экономического союза. Конечно, высказываем обеспокоенность и по таким вопросам", - отметил вице-премьер РФ. Ранее Оверчук сообщил, что структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры, направленные на то, чтобы из-за процесса сближения Армении с Евросоюзом на рынок ЕАЭС не попали товары, не соответствующие требованиям объединения. Он отмечал, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии.
https://ria.ru/20250724/rossija-2031177066.html
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армения, россия, ереван, алексей оверчук, михаил мишустин, никол пашинян, евразийский экономический союз, евросоюз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Армения, Россия, Ереван, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: РФ обеспокоена решениями Еревана в контексте ЕАЭС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Алексей Оверчук . Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Российская сторона выражает коллегам из Армении свою обеспокоенность некоторыми решениями Еревана, например, о допуске на рынок пищевой продукции, не соответствующей стандартам Евразийского экономического союза, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в четверг провели встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Как сообщил Оверчук по итогам встречи, стороны говорили о развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран. Вице-премьера спросили, обсуждалось ли на этой встрече "неизменное желание Пашиняна вступить в ЕС".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта Манжерок - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Оверчук оценил встречу Мишустина и Пашиняна
Вчера, 15:47
"Здесь речь не идет о неизменном желании Пашиняна вступить в ЕС. Мы, конечно же, обсуждаем вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. И с этой точки зрения мы обращаем внимание на то, какие решения принимаются в республике Армения в нормативно-правовой сфере", - ответил Оверчук.
Он упомянул про решение Еревана о допуске на свой рынок продукции, не соответствующей стандартам сертификации ЕАЭС.
"Есть некоторые акты правительства, которые вызывают у нас вопросы. В частности, речь идет о допуске пищевой продукции, сертифицированной в соответствии со стандартами Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, других стран, которые не соответствуют сертификации Евразийского экономического союза. Конечно, высказываем обеспокоенность и по таким вопросам", - отметил вице-премьер РФ.
Ранее Оверчук сообщил, что структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры, направленные на то, чтобы из-за процесса сближения Армении с Евросоюзом на рынок ЕАЭС не попали товары, не соответствующие требованиям объединения. Он отмечал, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии.
Флаги стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями
17 июля, 23:17
 
АрменияРоссияЕреванАлексей ОверчукМихаил МишустинНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюзЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
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