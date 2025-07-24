https://ria.ru/20250724/opasnost-2031276806.html
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:58:00+03:00
2025-07-24T22:58:00+03:00
2025-07-24T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250723/bespilotniki-2030756732.html
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безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС объявило опасность атаки беспилотников на всей территории Ростовской области