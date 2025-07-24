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В Одессе вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 24.07.2025 (обновлено: 02:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/odessa-2031019333.html
В Одессе вновь прогремели взрывы
В Одессе вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2025
В Одессе вновь прогремели взрывы
Мэр Одессы Геннадий Труханов в третий раз за ночь сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:33:00+03:00
2025-07-24T02:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
россия
одесская область
геннадий труханов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в третий раз за ночь сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги."Снова слышны взрывы!", - написал мэр в своем Telegram-канале в 02.27 по мск.Ранее Труханов сообщал о взрывах в Одессе в 01.20 по мск и в 01.59 по мск.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушная тревога звучит с 23.55 мск среды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, в мире, россия, одесская область, геннадий труханов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Россия, Одесская область, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины
В Одессе вновь прогремели взрывы

В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в третий раз за ночь сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
"Снова слышны взрывы!", - написал мэр в своем Telegram-канале в 02.27 по мск.
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23 июля, 15:56
Ранее Труханов сообщал о взрывах в Одессе в 01.20 по мск и в 01.59 по мск.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушная тревога звучит с 23.55 мск среды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреРоссияОдесская областьГеннадий ТрухановВооруженные силы Украины
 
 
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