https://ria.ru/20250724/odessa-2031018291.html

В Одессе прогремела новая серия взрывов

В Одессе прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 24.07.2025

В Одессе прогремела новая серия взрывов

Мэр Одессы Геннадий Труханов второй раз за ночь сообщил о взрывах в городе за ночь на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:09:00+03:00

2025-07-24T02:09:00+03:00

2025-07-24T02:14:00+03:00

одесса

в мире

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одесская область

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов второй раз за ночь сообщил о взрывах в городе за ночь на фоне воздушной тревоги.Ранее мэр сообщал о взрывах в Одессе в 01.20 по мск."В городе слышны взрывы", - написал мэр в своем Telegram-канале в 01.59 по мск.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушная тревога звучит с 23.55 мск среды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030529083.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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