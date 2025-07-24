https://ria.ru/20250724/odessa-2031016762.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:38:00+03:00
2025-07-24T01:38:00+03:00
2025-07-24T01:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышны взрывы!", - написал мэр в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушная тревога звучит с 23.55 мск среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Одесская область, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы