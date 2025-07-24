https://ria.ru/20250724/obvinenie--2031202304.html
Источник: экс-замглавы Челябинской области предъявили обвинение
Источник: экс-замглавы Челябинской области предъявили обвинение - РИА Новости, 24.07.2025
Источник: экс-замглавы Челябинской области предъявили обвинение
Бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:56:00+03:00
2025-07-24T16:56:00+03:00
2025-07-24T17:00:00+03:00
челябинская область
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде."Обвинение предъявлено", - сказал собеседник агентства.Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте Богашова и ещё двух фигурантов по делу.
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
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челябинская область, общество
Челябинская область, Общество
Источник: экс-замглавы Челябинской области предъявили обвинение
Экс-замгубернатора Челябинской области Богашову предъявили обвинение