https://ria.ru/20250724/obstrely-2031014634.html
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.07.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:57:00+03:00
2025-07-24T00:57:00+03:00
2025-07-24T00:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено 12 боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя. За предыдущие сутки управление зафиксировало семь обстрелов.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_18ba809cef8ed35c0d6a99572716e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов