https://ria.ru/20250724/obstrely-2031014634.html

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.07.2025

Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:57:00+03:00

2025-07-24T00:57:00+03:00

2025-07-24T00:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено 12 боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя. За предыдущие сутки управление зафиксировало семь обстрелов.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия