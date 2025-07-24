https://ria.ru/20250724/obstrel-2031075486.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.07.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинский беспилотник атаковал магазин в жилом массиве "Солнечный" в Горловке в ДНР, дрон уничтожен, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:02:00+03:00

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2025-07-24T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал магазин в жилом массиве "Солнечный" в Горловке в ДНР, дрон уничтожен, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) уничтожен магазин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, опубликованным в его Telegram-канале, в 5.50 и 8.50 мск украинские беспилотники-камикадзе нанесли удары по Калининскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250724/pvo-2031038044.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, происшествия