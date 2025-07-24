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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/obstrel-2031075486.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.07.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинский беспилотник атаковал магазин в жилом массиве "Солнечный" в Горловке в ДНР, дрон уничтожен, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:02:00+03:00
2025-07-24T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал магазин в жилом массиве "Солнечный" в Горловке в ДНР, дрон уничтожен, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) уничтожен магазин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, опубликованным в его Telegram-канале, в 5.50 и 8.50 мск украинские беспилотники-камикадзе нанесли удары по Калининскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

Дрон ВСУ атаковал магазин в жилмассиве в Горловке, он уничтожен

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал магазин в жилом массиве "Солнечный" в Горловке в ДНР, дрон уничтожен, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) уничтожен магазин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, опубликованным в его Telegram-канале, в 5.50 и 8.50 мск украинские беспилотники-камикадзе нанесли удары по Калининскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ
Вчера, 07:59
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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