https://ria.ru/20250724/oblduma-2031180408.html

В Волгоградской области разрешили эвтаназию бездомных животных

В Волгоградской области разрешили эвтаназию бездомных животных - РИА Новости, 24.07.2025

В Волгоградской области разрешили эвтаназию бездомных животных

Волгоградской областная дума приняла закон, позволяющий проводить эвтаназию агрессивных бездомных животных, сообщает пресс-служба думы. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:52:00+03:00

2025-07-24T15:52:00+03:00

2025-07-24T15:52:00+03:00

общество

волгоградская областная дума

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 24 июл - РИА Новости. Волгоградской областная дума приняла закон, позволяющий проводить эвтаназию агрессивных бездомных животных, сообщает пресс-служба думы. По данным пресс-службы, в четверг депутаты Волгоградской областной думы приняли законопроект, регулирующий обращение с бездомными животными. "Нормативный правовой акт прямо запрещает умерщвлять животных без владельцев. Гуманная эвтаназия возможна только в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы; случаев, когда животное является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею; случаев нападения животного без владельца на человека, выразившегося в укусе и (или) оцарапывании человека. Все эти условия требуют подтверждения и заключения специалистов", - говорится в сообщении думы. Отмечается, что закон запрещает выпускать животных, которые проявили агрессию, они пожизненно остаются в приютах. Кроме того, говорится в сообщении, перевозка отловленных бездомных животных должна проводиться в условиях, при которых исключается получение увечий или их гибели, а в самих приют они должны быть обеспечены водой и питанием, иметь возможность спать.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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общество, волгоградская областная дума, волгоградская область