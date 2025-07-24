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Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России - РИА Новости, 24.07.2025
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России
Светящееся туманное облако, которое можно было видеть в вечернем небе над южными регионами России, стало следствием запуска ракеты из Калифорнии, рассказал РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:26:00+03:00
2025-07-24T13:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Светящееся туманное облако, которое можно было видеть в вечернем небе над южными регионами России, стало следствием запуска ракеты из Калифорнии, рассказал РИА Новости астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий."Скорее всего, мы наблюдали работу второй ступени ракеты Falcon 9", — сказал он.Фотографии медузообразного светящегося облака публиковали в соцсетях жители юга России — Крыма, Краснодарского края и Запорожской области. Оно пролетело над Восточной Европой с юга на север в 22:24 мск. А в 21:13 мск с космодрома Vandenberg на солнечно-синхронную орбиту стартовала ракета Falcon 9 с десятью спутниками на борту.Астроном назвал появление облака результатом выхода раскаленных газов, которые подсвечивались Солнцем. В тот момент оно находилось за горизонтом для этой местности.Спутники по такой орбите запускают для изучения магнитного поля Земли, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250723/solntse-2030780157.html
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Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России
Астроном Короткий связал облако света над югом России с запуском ракеты в США