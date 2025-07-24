Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 24.07.2025 (обновлено: 13:52 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/oblako-2031130654.html
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России - РИА Новости, 24.07.2025
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России
Светящееся туманное облако, которое можно было видеть в вечернем небе над южными регионами России, стало следствием запуска ракеты из Калифорнии, рассказал РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:26:00+03:00
2025-07-24T13:52:00+03:00
россия
сша
астрономия
космос - риа наука
космос
краснодарский край
республика крым
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031129096_0:527:949:1061_1920x0_80_0_0_90f3f467d2df44ac3e3ec070ef8482c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Светящееся туманное облако, которое можно было видеть в вечернем небе над южными регионами России, стало следствием запуска ракеты из Калифорнии, рассказал РИА Новости астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий."Скорее всего, мы наблюдали работу второй ступени ракеты Falcon 9", — сказал он.Фотографии медузообразного светящегося облака публиковали в соцсетях жители юга России — Крыма, Краснодарского края и Запорожской области. Оно пролетело над Восточной Европой с юга на север в 22:24 мск. А в 21:13 мск с космодрома Vandenberg на солнечно-синхронную орбиту стартовала ракета Falcon 9 с десятью спутниками на борту.Астроном назвал появление облака результатом выхода раскаленных газов, которые подсвечивались Солнцем. В тот момент оно находилось за горизонтом для этой местности.Спутники по такой орбите запускают для изучения магнитного поля Земли, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250723/solntse-2030780157.html
россия
сша
космос
краснодарский край
республика крым
запорожская область
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031129096_0:438:949:1150_1920x0_80_0_0_336f249ce17fb304d2d1a47ed0b72b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, астрономия, космос - риа наука, космос, краснодарский край, республика крым, запорожская область, калифорния, в мире, spacex falcon 9, falcon
Россия, США, Астрономия, Космос - РИА Наука, Космос, Краснодарский край, Республика Крым, Запорожская область, Калифорния, В мире, SpaceX Falcon 9, Falcon
Астроном рассказал о светящемся облаке над югом России

Астроном Короткий связал облако света над югом России с запуском ракеты в США

© Фото : соцсетиСветящееся туманное облако, видимое из Севастополя
Светящееся туманное облако, видимое из Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : соцсети
Светящееся туманное облако, видимое из Севастополя
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Светящееся туманное облако, которое можно было видеть в вечернем небе над южными регионами России, стало следствием запуска ракеты из Калифорнии, рассказал РИА Новости астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.
«
"Скорее всего, мы наблюдали работу второй ступени ракеты Falcon 9", — сказал он.
Фотографии медузообразного светящегося облака публиковали в соцсетях жители юга РоссииКрыма, Краснодарского края и Запорожской области. Оно пролетело над Восточной Европой с юга на север в 22:24 мск. А в 21:13 мск с космодрома Vandenberg на солнечно-синхронную орбиту стартовала ракета Falcon 9 с десятью спутниками на борту.
Астроном назвал появление облака результатом выхода раскаленных газов, которые подсвечивались Солнцем. В тот момент оно находилось за горизонтом для этой местности.
Спутники по такой орбите запускают для изучения магнитного поля Земли, добавил собеседник агентства.
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Солнце прошло нижнюю точку векового цикла, заявил ученый
23 июля, 10:32
 
РоссияСШААстрономияКосмос - РИА НаукаКосмосКраснодарский крайРеспублика КрымЗапорожская областьКалифорнияВ миреSpaceX Falcon 9Falcon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала