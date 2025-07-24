https://ria.ru/20250724/obama-2031124171.html
Эксперт объяснил, почему нацразведка США заинтересовалась Обамой
Эксперт объяснил, почему нацразведка США заинтересовалась Обамой - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперт объяснил, почему нацразведка США заинтересовалась Обамой
Угрозы нацразведки США в адрес экс-президента Барака Обамы сроком за госизмену и попытку переворота являются атакой на демократов в преддверии выборов в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:09:00+03:00
2025-07-24T13:09:00+03:00
2025-07-24T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Угрозы нацразведки США в адрес экс-президента Барака Обамы сроком за госизмену и попытку переворота являются атакой на демократов в преддверии выборов в конгресс, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее в среду директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену. "Это такая атака на лидеров демпартии в преддверии промежуточных выборов. Причем тональность обвинений сильно пахнет модным русофобским парфюмом. Будет любопытно наблюдать, как Обама, Клинтон и другие будут давать показания в суде", - сказал Мартынов. По словам эксперта, все дело в том, что скандал с "рашагейт" прямо касался американского президента Дональда Трампа в первый президентский срок и ограничивал его деятельность, ставя в зависимость от прокурорского давления демократов. "Обама - патриарх демпартии. Конечно, прямые обвинения в госизмене с судебной перспективой сильно ослабляют демократов перед выборами в конгресс. Кампания уже началась, сами выборы в будущем году", - отметил он. Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20250722/tramp-2030526312.html
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в мире, сша, россия, барак обама, алексей мартынов (политолог), хиллари клинтон
В мире, США, Россия, Барак Обама, Алексей Мартынов (политолог), Хиллари Клинтон
Эксперт объяснил, почему нацразведка США заинтересовалась Обамой
Мартынов назвал угрозы нацразведки США в адрес Обамы атакой на демократов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Угрозы нацразведки США в адрес экс-президента Барака Обамы сроком за госизмену и попытку переворота являются атакой на демократов в преддверии выборов в конгресс, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее в среду директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену.
"Это такая атака на лидеров демпартии в преддверии промежуточных выборов. Причем тональность обвинений сильно пахнет модным русофобским парфюмом. Будет любопытно наблюдать, как Обама, Клинтон и другие будут давать показания в суде", - сказал Мартынов.
По словам эксперта, все дело в том, что скандал с "рашагейт" прямо касался американского президента Дональда Трампа в первый президентский срок и ограничивал его деятельность, ставя в зависимость от прокурорского давления демократов.
"Обама - патриарх демпартии. Конечно, прямые обвинения в госизмене с судебной перспективой сильно ослабляют демократов перед выборами в конгресс. Кампания уже началась, сами выборы в будущем году", - отметил он.
Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.