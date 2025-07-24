https://ria.ru/20250724/nikolaev-2031056920.html

В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА

В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025

В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА

Цех по сборке БПЛА уничтожен в Николаеве в ночь на четверг, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:15:00+03:00

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2025-07-24T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Цех по сборке БПЛА уничтожен в Николаеве в ночь на четверг, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Николаев: ночью был уничтожен цех по производству БПЛА", - заявил Лебедев. Как уточнил координатор подполья, информаторы сопротивления насчитали минимум три взрыва в глубине территории завода. Один из них сопровождался мощной повторной детонацией. По данным Лебедева, на заводе в том числе производилась сборка турецких БПЛА "Байрактар" и дронов других типов.

https://ria.ru/20250724/makron-2030907683.html

николаев (украина)

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николаев (украина), сергей лебедев, безопасность