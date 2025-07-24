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В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/nikolaev-2031056920.html
В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА
В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА
Цех по сборке БПЛА уничтожен в Николаеве в ночь на четверг, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:15:00+03:00
2025-07-24T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Цех по сборке БПЛА уничтожен в Николаеве в ночь на четверг, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Николаев: ночью был уничтожен цех по производству БПЛА", - заявил Лебедев. Как уточнил координатор подполья, информаторы сопротивления насчитали минимум три взрыва в глубине территории завода. Один из них сопровождался мощной повторной детонацией. По данным Лебедева, на заводе в том числе производилась сборка турецких БПЛА "Байрактар" и дронов других типов.
https://ria.ru/20250724/makron-2030907683.html
николаев (украина)
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николаев (украина), сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Безопасность
В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА

В Николаеве уничтожили цех по сборке БПЛА, где делали "Байрактары"

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Цех по сборке БПЛА уничтожен в Николаеве в ночь на четверг, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Николаев: ночью был уничтожен цех по производству БПЛА", - заявил Лебедев.
Как уточнил координатор подполья, информаторы сопротивления насчитали минимум три взрыва в глубине территории завода. Один из них сопровождался мощной повторной детонацией.
По данным Лебедева, на заводе в том числе производилась сборка турецких БПЛА "Байрактар" и дронов других типов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевБезопасность
 
 
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