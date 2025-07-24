Николаев подал документы для регистрации кандидатом на выборах в Чувашии
Глава Чувашии Николаев подал документы для регистрации кандидатом на выборы
© Фото : пресс-служба правительства ЧувашииГлава Чувашской Республики Олег Николаев
© Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев представил документы для регистрации в качестве кандидата на выборах руководителя республики, сообщает ЦИК Чувашии.
"Двадцать четвертого июля в избирательную комиссию Чувашской республики поступил пакет документов для регистрации кандидата на должность главы Чувашской республики от Олега Алексеевича Николаева, выдвинутого в порядке самовыдвижения. В соответствии с требованиями избирательного законодательства, Олег Николаев представил подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Чувашской Республики, а также 4996 подписей избирателей в свою поддержку", - сообщается в Telegram-канале избиркома Чувашии.
Отмечается, что прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов на должность главы региона продолжится до 18 часов 25 июля.
Ранее сообщалось, что документы для регистрации представили кандидат от партии "Зеленые" Владимир Савинов, кандидат от "Российской партии пенсионеров" Владимир Ильин, кандидат от ЛДПР Константин Степанов и кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов.
Выборы в Чувашской республике пройдут 12, 13 и 14 сентября.
Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года, когда президент РФ отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. В сентябре 2020 года на выборах руководителя региона за Николаева проголосовали 75,63% участвовавших в выборах жителей республики.