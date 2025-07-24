https://ria.ru/20250724/nikolaev--2031209621.html

Николаев подал документы для регистрации кандидатом на выборах в Чувашии

Николаев подал документы для регистрации кандидатом на выборах в Чувашии - РИА Новости, 24.07.2025

Николаев подал документы для регистрации кандидатом на выборах в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев представил документы для регистрации в качестве кандидата на выборах руководителя республики, сообщает ЦИК Чувашии. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:17:00+03:00

2025-07-24T17:17:00+03:00

2025-07-24T17:31:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

россия

михаил игнатьев

олег николаев (политик)

лдпр

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:228:1920:1308_1920x0_80_0_0_c0a2737bce2affe40561961584f456b2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев представил документы для регистрации в качестве кандидата на выборах руководителя республики, сообщает ЦИК Чувашии. "Двадцать четвертого июля в избирательную комиссию Чувашской республики поступил пакет документов для регистрации кандидата на должность главы Чувашской республики от Олега Алексеевича Николаева, выдвинутого в порядке самовыдвижения. В соответствии с требованиями избирательного законодательства, Олег Николаев представил подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Чувашской Республики, а также 4996 подписей избирателей в свою поддержку", - сообщается в Telegram-канале избиркома Чувашии. Отмечается, что прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов на должность главы региона продолжится до 18 часов 25 июля. Ранее сообщалось, что документы для регистрации представили кандидат от партии "Зеленые" Владимир Савинов, кандидат от "Российской партии пенсионеров" Владимир Ильин, кандидат от ЛДПР Константин Степанов и кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов. Выборы в Чувашской республике пройдут 12, 13 и 14 сентября. Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года, когда президент РФ отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. В сентябре 2020 года на выборах руководителя региона за Николаева проголосовали 75,63% участвовавших в выборах жителей республики.

https://ria.ru/20250724/khinshteyn--2031202871.html

https://ria.ru/20250724/moskva-2031207260.html

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чувашская республика (чувашия), россия, михаил игнатьев, олег николаев (политик), лдпр, политика