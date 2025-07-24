https://ria.ru/20250724/neft-2031253304.html

США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, пишет WSJ

США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, пишет WSJ - РИА Новости, 24.07.2025

США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, пишет WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:52:00+03:00

2025-07-24T19:52:00+03:00

2025-07-24T20:00:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Chevron вновь получает возможность добывать нефть в Венесуэле от администрации Трампа", - сообщает издание.Как отмечается, подробности соглашения пока неясны, но оно следует за недавними обсуждениями с участием Трампа и госсекретаря США Марко Рубио, а также происходит на фоне договоренности Штатов с Венесуэлой об освобождении десяти американских граждан.Два источника сообщили газете, что по соглашению, руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро не будет получать отчислений или налогов.На прошлой неделе Соединенные Штаты договорились с Венесуэлой об освобождении десяти граждан США, находившихся в заключении в латиноамериканской стране.В феврале Трамп расторг нефтяное соглашение с Каракасом, подписанное администрацией его предшественника Джо Байдена - согласно заявлению Вашингтона, из-за того, что Венесуэла якобы не выполнила условия соглашения, связанные с выборами. Позднее Управление по контролю за иностранными активами США отозвало лицензию, позволявшую нефтяной компании Chevron работать в Венесуэле, и дало компании 30 дней на сворачивание своей деятельности в этой южноамериканской стране. В марте разрешение Chevron на операции с венесуэльской PdVSA было продлено до 27 мая. Госдеп США заявил, что не будет продлевать его после этой даты.

https://ria.ru/20250622/ssha-2024565307.html

https://ria.ru/20250428/venesuela-2013932128.html

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в мире, венесуэла, сша, каракас, марко рубио, chevron , дональд трамп, pdvsa, государственный департамент сша, николас мадуро