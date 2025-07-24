https://ria.ru/20250724/neft-2031253304.html
США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, пишет WSJ
США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, пишет WSJ - РИА Новости, 24.07.2025
США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, пишет WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:52:00+03:00
2025-07-24T19:52:00+03:00
2025-07-24T20:00:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
марко рубио
chevron
дональд трамп
pdvsa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила для компании Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Chevron вновь получает возможность добывать нефть в Венесуэле от администрации Трампа", - сообщает издание.Как отмечается, подробности соглашения пока неясны, но оно следует за недавними обсуждениями с участием Трампа и госсекретаря США Марко Рубио, а также происходит на фоне договоренности Штатов с Венесуэлой об освобождении десяти американских граждан.Два источника сообщили газете, что по соглашению, руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро не будет получать отчислений или налогов.На прошлой неделе Соединенные Штаты договорились с Венесуэлой об освобождении десяти граждан США, находившихся в заключении в латиноамериканской стране.В феврале Трамп расторг нефтяное соглашение с Каракасом, подписанное администрацией его предшественника Джо Байдена - согласно заявлению Вашингтона, из-за того, что Венесуэла якобы не выполнила условия соглашения, связанные с выборами. Позднее Управление по контролю за иностранными активами США отозвало лицензию, позволявшую нефтяной компании Chevron работать в Венесуэле, и дало компании 30 дней на сворачивание своей деятельности в этой южноамериканской стране. В марте разрешение Chevron на операции с венесуэльской PdVSA было продлено до 27 мая. Госдеп США заявил, что не будет продлевать его после этой даты.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024565307.html
https://ria.ru/20250428/venesuela-2013932128.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, марко рубио, chevron , дональд трамп, pdvsa, государственный департамент сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Марко Рубио, Chevron , Дональд Трамп, PDVSA, Государственный департамент США, Николас Мадуро
США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, пишет WSJ
WSJ: США одобрили для компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле