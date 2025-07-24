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Ученые приручили бактерии для производства лекарств - РИА Новости, 24.07.2025
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Наука
 
07:00 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/nauka-2030906246.html
Ученые приручили бактерии для производства лекарств
Ученые приручили бактерии для производства лекарств - РИА Новости, 24.07.2025
Ученые приручили бактерии для производства лекарств
Лечить внутрибольничные инфекционные заболевания наночастицами серебра, которые производят почвенные бактерии, предложили ученые СГМУ им. В.И. Разумовского в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:00:00+03:00
2025-07-24T07:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лечить внутрибольничные инфекционные заболевания наночастицами серебра, которые производят почвенные бактерии, предложили ученые СГМУ им. В.И. Разумовского в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены в Саратовском научно-медицинском журнале.Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) – один из наиболее опасных микроорганизмов, обладающий устойчивостью к широкому спектру лекарств, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского (СГМУ).Эффективными агентами против микроба сегодня считаются наночастицы серебра — металла, известного своими дезинфицирующими свойствами, рассказала заместитель директора института фармации, профилактической медицины и биомедицины по науке и технологиям СГМУ им. В. И. Разумовского Мария Купряшина.Исследователи вуза с коллегами из ФГБУН ФИЦ "Саратовский научный центр Российской академии наук" (Саратов) выяснили, что подходящие для борьбы с синегнойной палочкой наночастицы серебра образуются в ходе жизнедеятельности почвенной бактерии Azospirillum brasilense."Сначала мы обнаружили, что бактерии рода Azospirillum способны биообразовывать наночастицы различных металлов из содержащихся в среде веществ. И решили проверить, могут ли азоспириллы биосинтезировать частицы серебра, которые интересны для клинической практики. Оказалось, что такой путь получения лекарства возможен, причем, в отличие от существующих физико-химических методов, не требует использования ядовитых для человека и природы веществ", — объяснила Купряшина.Специалист добавила, что с помощью азоспирилл удалось получить частицы размером от 6 до 35 нанометров, препарат на их основе показал мощное антибактериальное действие в отношении музейного и клинического штамма синегнойной палочки.За последние 20 лет синегнойная палочка стала одним из ведущих возбудителей внутрибольничных инфекций у пациентов с послеоперационными травмами и хроническими заболеваниями, а также в отделениях интенсивной терапии, ожоговых и травматологических отделениях, добавили в СГМУ.
https://ria.ru/20250416/nauka-2011329601.html
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наука, университетская наука, россия, медицина, здоровье - общество, антибиотики, российские инновации, качество жизни, микробы, бактерии, лекарства, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), саратов
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Медицина, Здоровье - Общество, антибиотики, Российские инновации, Качество жизни, микробы, Бактерии, Лекарства, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), Саратов

Ученые приручили бактерии для производства лекарств

© Getty Images / CHIARI_VFXБактерия
Бактерия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / CHIARI_VFX
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лечить внутрибольничные инфекционные заболевания наночастицами серебра, которые производят почвенные бактерии, предложили ученые СГМУ им. В.И. Разумовского в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены в Саратовском научно-медицинском журнале.
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) – один из наиболее опасных микроорганизмов, обладающий устойчивостью к широкому спектру лекарств, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского (СГМУ).
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Эффективными агентами против микроба сегодня считаются наночастицы серебра — металла, известного своими дезинфицирующими свойствами, рассказала заместитель директора института фармации, профилактической медицины и биомедицины по науке и технологиям СГМУ им. В. И. Разумовского Мария Купряшина.
Исследователи вуза с коллегами из ФГБУН ФИЦ "Саратовский научный центр Российской академии наук" (Саратов) выяснили, что подходящие для борьбы с синегнойной палочкой наночастицы серебра образуются в ходе жизнедеятельности почвенной бактерии Azospirillum brasilense.
"Сначала мы обнаружили, что бактерии рода Azospirillum способны биообразовывать наночастицы различных металлов из содержащихся в среде веществ. И решили проверить, могут ли азоспириллы биосинтезировать частицы серебра, которые интересны для клинической практики. Оказалось, что такой путь получения лекарства возможен, причем, в отличие от существующих физико-химических методов, не требует использования ядовитых для человека и природы веществ", — объяснила Купряшина.
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Специалист добавила, что с помощью азоспирилл удалось получить частицы размером от 6 до 35 нанометров, препарат на их основе показал мощное антибактериальное действие в отношении музейного и клинического штамма синегнойной палочки.
За последние 20 лет синегнойная палочка стала одним из ведущих возбудителей внутрибольничных инфекций у пациентов с послеоперационными травмами и хроническими заболеваниями, а также в отделениях интенсивной терапии, ожоговых и травматологических отделениях, добавили в СГМУ.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияМедицинаЗдоровье - ОбществоантибиотикиРоссийские инновацииКачество жизнимикробыБактерииЛекарстваСаратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ)Саратов
 
 
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