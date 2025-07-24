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В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов - РИА Новости, 24.07.2025
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Наука
 
09:00 24.07.2025 (обновлено: 12:50 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/nauka-2030829574.html
В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов
В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов - РИА Новости, 24.07.2025
В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов
Создать новый жаропрочный сплав для авиастроения, сохраняющий прочность при 800 °C и превосходящий аналоги по пластичности, смогли ученые БелГУ. На разработку... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:00:00+03:00
2025-07-24T12:50:00+03:00
наука
наука
университетская наука
белгородская область
белгородский государственный университет
металл
россия
авиастроение
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Создать новый жаропрочный сплав для авиастроения, сохраняющий прочность при 800 °C и превосходящий аналоги по пластичности, смогли ученые БелГУ. На разработку получен патент, сообщили в пресс-службе вуза.Существующие сплавы часто не обеспечивают необходимый уровень механических и функциональных свойств, рассказали исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).По их словам, одним из перспективных направлений для решения этой проблемы являются высокоэнтропийные сплавы, которые, в отличие от традиционных, состоят из пяти и более элементов."Такие многокомпонентные системы демонстрируют высокие сочетания прочности и пластичности. Особый интерес представляют сложные сплавы на основе тугоплавких элементов. Они способны сохранять высокие прочностные характеристики в широком диапазоне температур", — рассказал научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов НИИ материаловедения и инновационных технологий БелГУ Максим Озеров.Ученые вуза разработали новый высокоэнтропийный сплав на основе шести элементов: алюминия, титана, ванадия, хрома, циркония и ниобия. Для получения однородной структуры сплав подвергали многократному переплаву в вакууме. Результаты испытаний подтвердили, что материал сохраняет высокие значения прочности как при комнатной температуре, так и в условиях сильного нагрева."Наша разработка превосходит известные аналоги. Например, традиционные тугоплавкие сплавы на основе молибдена, вольфрама и тантала демонстрируют высокую прочность, но их пластичность не превышает двух процентов, а чрезмерная плотность ограничивает применение. Созданный нами материал значительно легче и при этом сохраняет хорошие механические свойства в широком температурном диапазоне", — прокомментировал Озеров.При комнатной температуре сплав демонстрирует предел прочности 1456 мегапаскалей и пластичность 14,7 процентов, а при нагреве до 800 °С сохраняет прочность 1192 мегапаскалей и способен деформироваться более чем на 50 процентов без разрушения. Для сравнения, авиационный сплав ВТ6 на основе титана показывает прочностные значения при температуре 800 °С в интервале 600-800 мегапаскалей.По мнению ученых БелГУ, их разработка может позволить создавать конкурентоспособные детали для авиационных двигателей и космических аппаратов.На разработку получен патент RU 2 835 239 С1.
https://ria.ru/20250624/nauka-2024209037.html
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наука, университетская наука, белгородская область, белгородский государственный университет, металл, россия, авиастроение, химия, белгород, российские инновации, технологическое лидерство
Наука, Наука, Университетская наука, Белгородская область, Белгородский государственный университет, Металл, Россия, авиастроение, Химия, Белгород, Российские инновации, Технологическое лидерство

В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов

© Getty Images / Monty RakusenСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / Monty Rakusen
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Создать новый жаропрочный сплав для авиастроения, сохраняющий прочность при 800 °C и превосходящий аналоги по пластичности, смогли ученые БелГУ. На разработку получен патент, сообщили в пресс-службе вуза.
Существующие сплавы часто не обеспечивают необходимый уровень механических и функциональных свойств, рассказали исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).
По их словам, одним из перспективных направлений для решения этой проблемы являются высокоэнтропийные сплавы, которые, в отличие от традиционных, состоят из пяти и более элементов.
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"Такие многокомпонентные системы демонстрируют высокие сочетания прочности и пластичности. Особый интерес представляют сложные сплавы на основе тугоплавких элементов. Они способны сохранять высокие прочностные характеристики в широком диапазоне температур", — рассказал научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов НИИ материаловедения и инновационных технологий БелГУ Максим Озеров.
Ученые вуза разработали новый высокоэнтропийный сплав на основе шести элементов: алюминия, титана, ванадия, хрома, циркония и ниобия. Для получения однородной структуры сплав подвергали многократному переплаву в вакууме. Результаты испытаний подтвердили, что материал сохраняет высокие значения прочности как при комнатной температуре, так и в условиях сильного нагрева.
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"Наша разработка превосходит известные аналоги. Например, традиционные тугоплавкие сплавы на основе молибдена, вольфрама и тантала демонстрируют высокую прочность, но их пластичность не превышает двух процентов, а чрезмерная плотность ограничивает применение. Созданный нами материал значительно легче и при этом сохраняет хорошие механические свойства в широком температурном диапазоне", — прокомментировал Озеров.
При комнатной температуре сплав демонстрирует предел прочности 1456 мегапаскалей и пластичность 14,7 процентов, а при нагреве до 800 °С сохраняет прочность 1192 мегапаскалей и способен деформироваться более чем на 50 процентов без разрушения. Для сравнения, авиационный сплав ВТ6 на основе титана показывает прочностные значения при температуре 800 °С в интервале 600-800 мегапаскалей.
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По мнению ученых БелГУ, их разработка может позволить создавать конкурентоспособные детали для авиационных двигателей и космических аппаратов.
На разработку получен патент RU 2 835 239 С1.
 
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