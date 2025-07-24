https://ria.ru/20250724/nauka-2030829574.html

В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов

В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов - РИА Новости, 24.07.2025

В Белгороде придумали, как повысить надежность самолетов

Создать новый жаропрочный сплав для авиастроения, сохраняющий прочность при 800 °C и превосходящий аналоги по пластичности, смогли ученые БелГУ. На разработку... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:00:00+03:00

2025-07-24T09:00:00+03:00

2025-07-24T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Создать новый жаропрочный сплав для авиастроения, сохраняющий прочность при 800 °C и превосходящий аналоги по пластичности, смогли ученые БелГУ. На разработку получен патент, сообщили в пресс-службе вуза.Существующие сплавы часто не обеспечивают необходимый уровень механических и функциональных свойств, рассказали исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).По их словам, одним из перспективных направлений для решения этой проблемы являются высокоэнтропийные сплавы, которые, в отличие от традиционных, состоят из пяти и более элементов."Такие многокомпонентные системы демонстрируют высокие сочетания прочности и пластичности. Особый интерес представляют сложные сплавы на основе тугоплавких элементов. Они способны сохранять высокие прочностные характеристики в широком диапазоне температур", — рассказал научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов НИИ материаловедения и инновационных технологий БелГУ Максим Озеров.Ученые вуза разработали новый высокоэнтропийный сплав на основе шести элементов: алюминия, титана, ванадия, хрома, циркония и ниобия. Для получения однородной структуры сплав подвергали многократному переплаву в вакууме. Результаты испытаний подтвердили, что материал сохраняет высокие значения прочности как при комнатной температуре, так и в условиях сильного нагрева."Наша разработка превосходит известные аналоги. Например, традиционные тугоплавкие сплавы на основе молибдена, вольфрама и тантала демонстрируют высокую прочность, но их пластичность не превышает двух процентов, а чрезмерная плотность ограничивает применение. Созданный нами материал значительно легче и при этом сохраняет хорошие механические свойства в широком температурном диапазоне", — прокомментировал Озеров.При комнатной температуре сплав демонстрирует предел прочности 1456 мегапаскалей и пластичность 14,7 процентов, а при нагреве до 800 °С сохраняет прочность 1192 мегапаскалей и способен деформироваться более чем на 50 процентов без разрушения. Для сравнения, авиационный сплав ВТ6 на основе титана показывает прочностные значения при температуре 800 °С в интервале 600-800 мегапаскалей.По мнению ученых БелГУ, их разработка может позволить создавать конкурентоспособные детали для авиационных двигателей и космических аппаратов.На разработку получен патент RU 2 835 239 С1.

https://ria.ru/20250624/nauka-2024209037.html

https://ri.ria.ru/20250409/nauka-2009884771.html

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наука, университетская наука, белгородская область, белгородский государственный университет, металл, россия, авиастроение, химия, белгород, российские инновации, технологическое лидерство