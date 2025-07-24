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В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/nato-2031253767.html
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 24.07.2025
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца
НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от правой партии "Альтернатива... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:55:00+03:00
2025-07-24T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
сергей лавров
нато
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. В среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет иметь возможность "оказывать влияние" на территорию РФ, но отказался раскрывать подробности своего заявления. "Нужно понимать, что страны НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца. И здесь нужно еще задать вопрос украинцам: нужно ли им это?" - сказала агентству Петерсен. По словам бывшего депутата от АдГ, для политики НАТО Украина играет немалую роль, но сами украинцы не играют никакой роли для западных стран, и нельзя допускать, чтобы грязную работу против Российской Федерации украинцы делали своими руками в интересах западных стран. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250718/nato-2029943726.html
https://ria.ru/20250428/pistorius-2013850887.html
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россия, украина, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, НАТО
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца

Экс-депутат АдГ Петерсен: НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен.
В среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет иметь возможность "оказывать влияние" на территорию РФ, но отказался раскрывать подробности своего заявления.
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Военная машина НАТО готовится к столкновению с Россией, предупредил МИД
18 июля, 13:54
"Нужно понимать, что страны НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца. И здесь нужно еще задать вопрос украинцам: нужно ли им это?" - сказала агентству Петерсен.
По словам бывшего депутата от АдГ, для политики НАТО Украина играет немалую роль, но сами украинцы не играют никакой роли для западных стран, и нельзя допускать, чтобы грязную работу против Российской Федерации украинцы делали своими руками в интересах западных стран.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
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