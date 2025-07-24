https://ria.ru/20250724/nato-2031253767.html
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 24.07.2025
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца
НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от правой партии "Альтернатива... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:55:00+03:00
2025-07-24T19:55:00+03:00
2025-07-24T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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нато
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. В среду министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина будет иметь возможность "оказывать влияние" на территорию РФ, но отказался раскрывать подробности своего заявления. "Нужно понимать, что страны НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца. И здесь нужно еще задать вопрос украинцам: нужно ли им это?" - сказала агентству Петерсен. По словам бывшего депутата от АдГ, для политики НАТО Украина играет немалую роль, но сами украинцы не играют никакой роли для западных стран, и нельзя допускать, чтобы грязную работу против Российской Федерации украинцы делали своими руками в интересах западных стран. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250718/nato-2029943726.html
https://ria.ru/20250428/pistorius-2013850887.html
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россия, украина, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, НАТО
В Германии считают, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца
Экс-депутат АдГ Петерсен: НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца