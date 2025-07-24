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МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком - РИА Новости, 24.07.2025
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12:09 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/nato-2031099735.html
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком - РИА Новости, 24.07.2025
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком
Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:09:00+03:00
2025-07-24T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Заявления НАТО от 18 июля... на тему якобы причастности России к кибератакам - ...это очередной, конечно, фейк, политически мотивированный фейк. Подобные заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц. Естественно, никаких доказательств не приводится", - сказала она в ходе брифинга. В этом контексте в Москве хотели бы вновь напомнить властям западных стран, что для предотвращения компьютерных атак по инициативе России в рамках ООН в 2024 году создан межправительный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты, который позволяет осуществлять оперативные контакты между полномочными специалистами государств для обмена соответствующей информации, добавила Захарова.
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в мире, россия, москва, мария захарова, нато, оон
В мире, Россия, Москва, Мария Захарова, НАТО, ООН
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком

Захарова назвала заявления НАТО о связи РФ с кибератаками политическим фейком

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления НАТО от 18 июля... на тему якобы причастности России к кибератакам - ...это очередной, конечно, фейк, политически мотивированный фейк. Подобные заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц. Естественно, никаких доказательств не приводится", - сказала она в ходе брифинга.
В этом контексте в Москве хотели бы вновь напомнить властям западных стран, что для предотвращения компьютерных атак по инициативе России в рамках ООН в 2024 году создан межправительный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты, который позволяет осуществлять оперативные контакты между полномочными специалистами государств для обмена соответствующей информации, добавила Захарова.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО
23 июля, 22:47
 
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