https://ria.ru/20250724/nato-2031099735.html

МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком

МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком - РИА Новости, 24.07.2025

МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком

Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:09:00+03:00

2025-07-24T12:09:00+03:00

2025-07-24T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Обвинения НАТО о якобы причастности России к кибератакам - это очередной политический фейк, такие заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Заявления НАТО от 18 июля... на тему якобы причастности России к кибератакам - ...это очередной, конечно, фейк, политически мотивированный фейк. Подобные заявления давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц. Естественно, никаких доказательств не приводится", - сказала она в ходе брифинга. В этом контексте в Москве хотели бы вновь напомнить властям западных стран, что для предотвращения компьютерных атак по инициативе России в рамках ООН в 2024 году создан межправительный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты, который позволяет осуществлять оперативные контакты между полномочными специалистами государств для обмена соответствующей информации, добавила Захарова.

https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004323.html

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в мире, россия, москва, мария захарова, нато, оон