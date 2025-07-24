В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье
На улицах Харькова заметили наемников из Средней Азии
© AP Photo / Dmitry LovetskyСолдаты украинской национальной гвардии
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Солдаты украинской национальной гвардии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Наемники из Средней Азии замечены в общественных местах Харькова, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Харькове были замечены наемники необычной внешности. Дело в том, что около рынков, в магазинах, местные жители встречают военных азиатской внешности. По описанию больше похоже, что это наемники из Средней Азии. Таких часто встречают в наемниках у ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и других праворадикальных исламских группировках", - рассказал Лебедев.
По его словам, заметно, что наемники испытывают финансовые трудности и плохо понимают русский язык.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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