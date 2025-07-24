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В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/naemniki-2031022290.html
В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье
В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье - РИА Новости, 24.07.2025
В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье
Наемники из Средней Азии замечены в общественных местах Харькова, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:14:00+03:00
2025-07-24T03:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
средняя азия
харьков
россия
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Наемники из Средней Азии замечены в общественных местах Харькова, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Харькове были замечены наемники необычной внешности. Дело в том, что около рынков, в магазинах, местные жители встречают военных азиатской внешности. По описанию больше похоже, что это наемники из Средней Азии. Таких часто встречают в наемниках у ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и других праворадикальных исламских группировках", - рассказал Лебедев. По его словам, заметно, что наемники испытывают финансовые трудности и плохо понимают русский язык. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
средняя азия
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в мире, средняя азия, харьков, россия, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Средняя Азия, Харьков, Россия, Сергей Лебедев
В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье

На улицах Харькова заметили наемников из Средней Азии

© AP Photo / Dmitry LovetskyСолдаты украинской национальной гвардии
Солдаты украинской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Солдаты украинской национальной гвардии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Наемники из Средней Азии замечены в общественных местах Харькова, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Харькове были замечены наемники необычной внешности. Дело в том, что около рынков, в магазинах, местные жители встречают военных азиатской внешности. По описанию больше похоже, что это наемники из Средней Азии. Таких часто встречают в наемниках у ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и других праворадикальных исламских группировках", - рассказал Лебедев.
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По его словам, заметно, что наемники испытывают финансовые трудности и плохо понимают русский язык.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСредняя АзияХарьковРоссияСергей Лебедев
 
 
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