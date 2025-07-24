https://ria.ru/20250724/naemniki-2031022290.html

В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье

В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье - РИА Новости, 24.07.2025

В Харькове заметили наемников из Средней Азии, заявили в подполье

Наемники из Средней Азии замечены в общественных местах Харькова, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:14:00+03:00

2025-07-24T03:14:00+03:00

2025-07-24T03:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

средняя азия

харьков

россия

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101641/82/1016418239_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e3b78b3140fb7b40f3df16d0d56f0c9c.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Наемники из Средней Азии замечены в общественных местах Харькова, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Харькове были замечены наемники необычной внешности. Дело в том, что около рынков, в магазинах, местные жители встречают военных азиатской внешности. По описанию больше похоже, что это наемники из Средней Азии. Таких часто встречают в наемниках у ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) и других праворадикальных исламских группировках", - рассказал Лебедев. По его словам, заметно, что наемники испытывают финансовые трудности и плохо понимают русский язык. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

средняя азия

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, средняя азия, харьков, россия, сергей лебедев