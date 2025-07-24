https://ria.ru/20250724/naemnik-2031096441.html

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:53:00+03:00

2025-07-24T11:53:00+03:00

2025-07-24T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Колумбия Ванегаса Стивена Рене Фореро. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Фореро к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в августе 2023 года Фореро прибыл на Украину и заключил контракт о прохождении военной службы в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, реорганизованной в январе 2025 года в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем. Фореро по май 2025 года участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. За указанные действия наемник получил более 1,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, колумбия, вооруженные силы украины