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В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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11:53 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/naemnik-2031096441.html
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:53:00+03:00
2025-07-24T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Колумбия Ванегаса Стивена Рене Фореро. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Фореро к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в августе 2023 года Фореро прибыл на Украину и заключил контракт о прохождении военной службы в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, реорганизованной в январе 2025 года в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем. Фореро по май 2025 года участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. За указанные действия наемник получил более 1,9 миллиона рублей.
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в мире, донецкая народная республика, россия, колумбия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ

Воевавший за ВСУ наемник из Колумбии заочно приговорен в ДНР к 14 годам колонии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Республики Колумбия Ванегаса Стивена Рене Фореро. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Фореро к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в августе 2023 года Фореро прибыл на Украину и заключил контракт о прохождении военной службы в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, реорганизованной в январе 2025 года в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем.
Фореро по май 2025 года участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. За указанные действия наемник получил более 1,9 миллиона рублей.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ
22 июля, 09:39
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
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