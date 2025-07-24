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МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике
МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 24.07.2025
МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике
Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:15:00+03:00
2025-07-24T18:15:00+03:00
2025-07-24T18:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Говоря о глобальной экономике, мы видим, что индикаторы отражают сложную ситуацию, вызванную торговыми противоречиями… Мы отмечали период очень высокой неопределённости", - сказала она в ходе брифинга. По словам Козак, торговые конфликты сопровождаются ростом пошлин на сталь, алюминий и медь, что влияет на всю международную торговлю.
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в мире, мвф, введение трампом пошлин на импорт, сша, европа
В мире, МВФ, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Европа
МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике
МВФ: мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов