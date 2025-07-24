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МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 24.07.2025
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18:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/mvf-2031233806.html
МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике
МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 24.07.2025
МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике
Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:15:00+03:00
2025-07-24T18:15:00+03:00
в мире
мвф
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Говоря о глобальной экономике, мы видим, что индикаторы отражают сложную ситуацию, вызванную торговыми противоречиями… Мы отмечали период очень высокой неопределённости", - сказала она в ходе брифинга. По словам Козак, торговые конфликты сопровождаются ростом пошлин на сталь, алюминий и медь, что влияет на всю международную торговлю.
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в мире, мвф, введение трампом пошлин на импорт, сша, европа
В мире, МВФ, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Европа
МВФ заявил о сложной ситуации в мировой экономике

МВФ: мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда
Табличка с логотипом Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости, заявила в четверг директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Говоря о глобальной экономике, мы видим, что индикаторы отражают сложную ситуацию, вызванную торговыми противоречиями… Мы отмечали период очень высокой неопределённости", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Козак, торговые конфликты сопровождаются ростом пошлин на сталь, алюминий и медь, что влияет на всю международную торговлю.
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В миреМВФВведение Трампом пошлин на импортСШАЕвропа
 
 
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