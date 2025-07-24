Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/mvd-2031054308.html
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников - РИА Новости, 24.07.2025
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников
Взрослым необходимо внимательно следить, не изменяется ли поведение детей, это может быть признаком того, что ребенку угрожают или на него оказывается давление, РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:00:00+03:00
2025-07-24T10:00:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148567/13/1485671371_0:17:5616:3176_1920x0_80_0_0_708798d85ba0b66b43435dcef6c3d7db.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрослым необходимо внимательно следить, не изменяется ли поведение детей, это может быть признаком того, что ребенку угрожают или на него оказывается давление, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Взрослым необходимо пристально обращать внимание на поведение детей. Потому что если ребенок или подросток подвергается давлению или угрозам, это неизбежно отражается на его эмоциональном состоянии", - сказала Волк. Она также отметила, что такие дети часто меняются в поведении, меняются их реакции на события, появляется тревожность и повышенный интерес к телефонам и финансам родственников, а также к деньгам, которые хранятся дома.
https://ria.ru/20250724/moshenniki-2031033150.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148567/13/1485671371_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_fdbf7defadfa9404a226f384ba2d1a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников

МВД: странное поведение ребенка может показывать, что на него оказывают давление

© Fotolia / Jan H. AndersenПодросток у окна
Подросток у окна - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Fotolia / Jan H. Andersen
Подросток у окна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрослым необходимо внимательно следить, не изменяется ли поведение детей, это может быть признаком того, что ребенку угрожают или на него оказывается давление, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Взрослым необходимо пристально обращать внимание на поведение детей. Потому что если ребенок или подросток подвергается давлению или угрозам, это неизбежно отражается на его эмоциональном состоянии", - сказала Волк.
Она также отметила, что такие дети часто меняются в поведении, меняются их реакции на события, появляется тревожность и повышенный интерес к телефонам и финансам родственников, а также к деньгам, которые хранятся дома.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
РИА Новости назвало признаки украинских телефонных мошенников
Вчера, 06:35
 
ОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала