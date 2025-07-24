https://ria.ru/20250724/mvd-2031054308.html
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников - РИА Новости, 24.07.2025
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников
Взрослым необходимо внимательно следить, не изменяется ли поведение детей, это может быть признаком того, что ребенку угрожают или на него оказывается давление, РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:00:00+03:00
2025-07-24T10:00:00+03:00
2025-07-24T10:00:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрослым необходимо внимательно следить, не изменяется ли поведение детей, это может быть признаком того, что ребенку угрожают или на него оказывается давление, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Взрослым необходимо пристально обращать внимание на поведение детей. Потому что если ребенок или подросток подвергается давлению или угрозам, это неизбежно отражается на его эмоциональном состоянии", - сказала Волк. Она также отметила, что такие дети часто меняются в поведении, меняются их реакции на события, появляется тревожность и повышенный интерес к телефонам и финансам родственников, а также к деньгам, которые хранятся дома.
https://ria.ru/20250724/moshenniki-2031033150.html
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общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как понять, что ребенок стал жертвой мошенников
МВД: странное поведение ребенка может показывать, что на него оказывают давление