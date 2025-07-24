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Субъекты МСП Башкортостана получили льготы на 27 млн рублей

Субъекты МСП Башкортостана получили льготы на 27 млн рублей - РИА Новости, 24.07.2025

Субъекты МСП Башкортостана получили льготы на 27 млн рублей

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Башкортостана получили льготы по аренде государственного имущества республики на 27 миллионов рублей,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:38:00+03:00

2025-07-24T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Башкортостана получили льготы по аренде государственного имущества республики на 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что эта сумма более чем в два раза превышает показатель прошлого года: за аналогичный период 2024 года льгота составила порядка 12 миллионов рублей. По данным пресс-службы, меру поддержки обеспечило министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. "Одной из значимых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в Башкортостане стал специально разработанный льготный порядок аренды госимущества. Сегодня субъекты МСП и самозанятые имеют возможность оплатить лишь 40% от размера арендной платы в первый год аренды, во второй – 60%, далее – 80%, и только на четвертый год придется оплатить 100% арендной платы", – рассказала заместитель премьер-министра правительства республики – министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская, ее слова приводит пресс-служба. За шесть месяцев министерство заключило 39 договоров с 35 субъектами МСП. Предприниматели получили в аренду на льготных условиях госимущество республики общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров.

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