https://ria.ru/20250724/most-2031018140.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 24.07.2025
На Крымском мосту восстановили движение
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:04:00+03:00
2025-07-24T02:04:00+03:00
2025-07-24T02:04:00+03:00
безопасность
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Ограничение продлилось около трех часов.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, республика крым, крымский мост
Безопасность, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили