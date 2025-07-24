https://ria.ru/20250724/most-2031018140.html

На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 24.07.2025

На Крымском мосту восстановили движение

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:04:00+03:00

2025-07-24T02:04:00+03:00

2025-07-24T02:04:00+03:00

безопасность

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152069/78/1520697827_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_2d8ffdfb1d08fea7e68cf8d358604ec3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Ограничение продлилось около трех часов.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика крым, крымский мост