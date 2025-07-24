https://ria.ru/20250724/moskva-2031211307.html

В Москве установили рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов

В Москве установили рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов - РИА Новости, 24.07.2025

В Москве установили рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов

Мировой рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов установлен на ВДНХ в Москве в рамках международного фестиваля "Трапеция", в нем одновременно приняли... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мировой рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов установлен на ВДНХ в Москве в рамках международного фестиваля "Трапеция", в нем одновременно приняли участие 54 акробата, передаёт корреспондент РИА Новости. "Спешу сообщить о том, что рекорд "Наибольшее количество воздушных гимнастов, одновременно принявших участие в номере" с результатом 54 участника официально зафиксирован", - заявила эксперт книги рекордов России Юлия Пронина. Все артисты, принявшие участие в выступлении, получили диплом-сертификат участника рекорда. Одновременно в номере приняли участие 54 артиста, выполняя его на длинных шёлковых полотнах, закреплённых на высоте. Номер был подготовлен согласно всем критериям, необходимым для установления рекорда. Предыдущий рекорд был установлен в Великобритании еще в 2015 году с участием 30 атлетов. Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы в рамках проекта "Лето в Москве", объединяя атлетов из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля. Он стал площадкой для обмена опытом и демонстрации достижений современных мировых гимнастов. В течение всего дня в рамках фестиваля демонстрируются зрелищные номера в самых популярных жанрах.

https://rsport.ria.ru/20250608/moskva-2021673826.html

https://rsport.ria.ru/20250723/ovechkin_steyk-2031008963.html

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Мировой рекорд воздушных гимнастов на самый массовый номер Мировой рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов установили в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Произошло все на ВДНХ в рамках фестиваля "Трапеция". В номере одновременно участвовали 54 акробата. Предыдущий рекорд был установлен в Великобритании еще в 2015-м – тогда в номере участвовали 30 атлетов. 2025-07-24T17:25 true PT0M24S

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