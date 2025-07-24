https://ria.ru/20250724/moskva-2031207260.html

В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов

В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов - РИА Новости, 24.07.2025

В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в четверг на заседании рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:09:00+03:00

2025-07-24T17:09:00+03:00

2025-07-24T17:18:00+03:00

москва

курская область

россия

ольга кириллова

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в четверг на заседании рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе Единого дня голосования 12 – 14 сентября 2025 года. В ходе заседания МГИК председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин попросил оказать содействие в образовании экстерриториальных избирательных участков и в формировании избирательных комиссий на досрочных выборах губернатора на территории Москвы. "Мы рады оказать всестороннюю помощь Курской области и при необходимости другим регионам в организации проведения выборов. На протяжении нескольких последних лет москвичи голосуют преимущественно в электронном формате – уверена, что и для гостей столицы, которые 12 – 14 сентября планируют находиться в Москве, такой формат будет удобен", – сказала председатель МГИК Ольга Кириллова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы комиссии. По ее словам, на участках для голосования будут установлены специальные терминалы электронного голосования (ТЭГ), оборудованы рабочие места для членов участковых комиссий, организовано информационное сопровождение и видеонаблюдение. В свою очередь председатель городской Общественной палаты Вадим Ковалев, возглавлявший Штаб по наблюдению за выборами в городе Москве в предшествующие годы, внес предложение об организации избирательных участков во флагманских центрах госуслуг "Мои документы" и на других городских площадках. Таким образом, жители Курской и других областей, которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования, смогут принять участие в выборах высшего должностного лица региона. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В том числе, выборы губернаторов пройдут в приграничных Курской и Брянской областях. Абсолютное большинство субъектов РФ приняли решение о голосовании в ЕДГ-2025 в течение трех дней.

https://ria.ru/20250724/khinshteyn--2031202871.html

https://ria.ru/20250724/nikolaev--2031209621.html

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москва, курская область, россия, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия