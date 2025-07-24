В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов
МГИК одобрила создание участков в Москве для выборов глав регионов
Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в четверг на заседании рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе Единого дня голосования 12 – 14 сентября 2025 года.
В ходе заседания МГИК председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин попросил оказать содействие в образовании экстерриториальных избирательных участков и в формировании избирательных комиссий на досрочных выборах губернатора на территории Москвы.
"Мы рады оказать всестороннюю помощь Курской области и при необходимости другим регионам в организации проведения выборов. На протяжении нескольких последних лет москвичи голосуют преимущественно в электронном формате – уверена, что и для гостей столицы, которые 12 – 14 сентября планируют находиться в Москве, такой формат будет удобен", – сказала председатель МГИК Ольга Кириллова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы комиссии.
По ее словам, на участках для голосования будут установлены специальные терминалы электронного голосования (ТЭГ), оборудованы рабочие места для членов участковых комиссий, организовано информационное сопровождение и видеонаблюдение.
В свою очередь председатель городской Общественной палаты Вадим Ковалев, возглавлявший Штаб по наблюдению за выборами в городе Москве в предшествующие годы, внес предложение об организации избирательных участков во флагманских центрах госуслуг "Мои документы" и на других городских площадках. Таким образом, жители Курской и других областей, которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования, смогут принять участие в выборах высшего должностного лица региона.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В том числе, выборы губернаторов пройдут в приграничных Курской и Брянской областях. Абсолютное большинство субъектов РФ приняли решение о голосовании в ЕДГ-2025 в течение трех дней.