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В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов - РИА Новости, 24.07.2025
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17:09 24.07.2025 (обновлено: 17:18 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/moskva-2031207260.html
В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов
В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов - РИА Новости, 24.07.2025
В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в четверг на заседании рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:09:00+03:00
2025-07-24T17:18:00+03:00
москва
курская область
россия
ольга кириллова
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в четверг на заседании рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе Единого дня голосования 12 – 14 сентября 2025 года. В ходе заседания МГИК председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин попросил оказать содействие в образовании экстерриториальных избирательных участков и в формировании избирательных комиссий на досрочных выборах губернатора на территории Москвы. "Мы рады оказать всестороннюю помощь Курской области и при необходимости другим регионам в организации проведения выборов. На протяжении нескольких последних лет москвичи голосуют преимущественно в электронном формате – уверена, что и для гостей столицы, которые 12 – 14 сентября планируют находиться в Москве, такой формат будет удобен", – сказала председатель МГИК Ольга Кириллова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы комиссии. По ее словам, на участках для голосования будут установлены специальные терминалы электронного голосования (ТЭГ), оборудованы рабочие места для членов участковых комиссий, организовано информационное сопровождение и видеонаблюдение. В свою очередь председатель городской Общественной палаты Вадим Ковалев, возглавлявший Штаб по наблюдению за выборами в городе Москве в предшествующие годы, внес предложение об организации избирательных участков во флагманских центрах госуслуг "Мои документы" и на других городских площадках. Таким образом, жители Курской и других областей, которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования, смогут принять участие в выборах высшего должностного лица региона. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В том числе, выборы губернаторов пройдут в приграничных Курской и Брянской областях. Абсолютное большинство субъектов РФ приняли решение о голосовании в ЕДГ-2025 в течение трех дней.
https://ria.ru/20250724/khinshteyn--2031202871.html
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москва, курская область, россия, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия
Москва, Курская область, Россия, Ольга Кириллова, Московская городская избирательная комиссия
В Москве создадут участки для голосования на выборах глав регионов

МГИК одобрила создание участков в Москве для выборов глав регионов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в четверг на заседании рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе Единого дня голосования 12 – 14 сентября 2025 года.
В ходе заседания МГИК председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин попросил оказать содействие в образовании экстерриториальных избирательных участков и в формировании избирательных комиссий на досрочных выборах губернатора на территории Москвы.
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"Мы рады оказать всестороннюю помощь Курской области и при необходимости другим регионам в организации проведения выборов. На протяжении нескольких последних лет москвичи голосуют преимущественно в электронном формате – уверена, что и для гостей столицы, которые 12 – 14 сентября планируют находиться в Москве, такой формат будет удобен", – сказала председатель МГИК Ольга Кириллова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы комиссии.
По ее словам, на участках для голосования будут установлены специальные терминалы электронного голосования (ТЭГ), оборудованы рабочие места для членов участковых комиссий, организовано информационное сопровождение и видеонаблюдение.
В свою очередь председатель городской Общественной палаты Вадим Ковалев, возглавлявший Штаб по наблюдению за выборами в городе Москве в предшествующие годы, внес предложение об организации избирательных участков во флагманских центрах госуслуг "Мои документы" и на других городских площадках. Таким образом, жители Курской и других областей, которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования, смогут принять участие в выборах высшего должностного лица региона.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В том числе, выборы губернаторов пройдут в приграничных Курской и Брянской областях. Абсолютное большинство субъектов РФ приняли решение о голосовании в ЕДГ-2025 в течение трех дней.
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МоскваКурская областьРоссияОльга КирилловаМосковская городская избирательная комиссия
 
 
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