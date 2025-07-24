https://ria.ru/20250724/moskva-2031144533.html
В Новой Москве такси въехало в жилой дом
В Новой Москве такси въехало в жилой дом - РИА Новости, 24.07.2025
В Новой Москве такси въехало в жилой дом
Такси въехало в жилой дом в поселении Новофёдоровское в Новой Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:00:00+03:00
2025-07-24T14:00:00+03:00
2025-07-24T14:00:00+03:00
происшествия
новая москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031143527_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_8042a966e06489cf2930600170e293e8.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Такси въехало в жилой дом в поселении Новофёдоровское в Новой Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, в 11 часов 15 минут на улице Десятинная, дом 18, поселения Новофёдоровское произошло ДТП - столкновение автомобиля с жилым зданием. В результате ДТП пострадали два человека", - рассказали в МВД. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250411/moskva-2010645342.html
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031143527_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4253729845a6d1ca5f98bb15ecf6e367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новая Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новой Москве такси въехало в жилой дом
Два человека пострадали при въезде такси в жилой дом в Новой Москве