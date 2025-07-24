https://ria.ru/20250724/moskva-2031144533.html

В Новой Москве такси въехало в жилой дом

В Новой Москве такси въехало в жилой дом - РИА Новости, 24.07.2025

В Новой Москве такси въехало в жилой дом

Такси въехало в жилой дом в поселении Новофёдоровское в Новой Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:00:00+03:00

2025-07-24T14:00:00+03:00

2025-07-24T14:00:00+03:00

происшествия

новая москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Такси въехало в жилой дом в поселении Новофёдоровское в Новой Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, в 11 часов 15 минут на улице Десятинная, дом 18, поселения Новофёдоровское произошло ДТП - столкновение автомобиля с жилым зданием. В результате ДТП пострадали два человека", - рассказали в МВД. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250411/moskva-2010645342.html

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происшествия, новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)