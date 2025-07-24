Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве такси въехало в жилой дом - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/moskva-2031144533.html
В Новой Москве такси въехало в жилой дом
В Новой Москве такси въехало в жилой дом - РИА Новости, 24.07.2025
В Новой Москве такси въехало в жилой дом
Такси въехало в жилой дом в поселении Новофёдоровское в Новой Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:00:00+03:00
2025-07-24T14:00:00+03:00
происшествия
новая москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031143527_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_8042a966e06489cf2930600170e293e8.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Такси въехало в жилой дом в поселении Новофёдоровское в Новой Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, в 11 часов 15 минут на улице Десятинная, дом 18, поселения Новофёдоровское произошло ДТП - столкновение автомобиля с жилым зданием. В результате ДТП пострадали два человека", - рассказали в МВД. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250411/moskva-2010645342.html
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031143527_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4253729845a6d1ca5f98bb15ecf6e367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новая Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новой Москве такси въехало в жилой дом

Два человека пострадали при въезде такси в жилой дом в Новой Москве

© Фото : соцсетиАвтомобиль такси врезался в жилой дом в поселении Новофедоровское в Новой Москве
Автомобиль такси врезался в жилой дом в поселении Новофедоровское в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль такси врезался в жилой дом в поселении Новофедоровское в Новой Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Такси въехало в жилой дом в поселении Новофёдоровское в Новой Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, в 11 часов 15 минут на улице Десятинная, дом 18, поселения Новофёдоровское произошло ДТП - столкновение автомобиля с жилым зданием. В результате ДТП пострадали два человека", - рассказали в МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На Дмитровском шоссе водитель автомобиля Тойота не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Москве иномарка въехала в остановку общественного транспорта
11 апреля, 10:36
 
ПроисшествияНовая МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала