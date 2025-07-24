МИД ответил на вопрос об участии России в конференции ОБСЕ в Хельсинки
Захарова: РФ не видит смысла участвовать в конференции ОБСЕ на высоком уровне
© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва не считает целесообразным участвовать на высоком уровне в конференции ОБСЕ в Хельсинки по случаю 50-летия заключительного акта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отторжение, конечно, вызывает непрозрачная подготовка мероприятий, откровенно одиозный подбор докладчиков, ...абсолютно не имеющий никакого отношения к консенсусу формат дискуссии, когда речь идет о таком важном вопросе, как будущее ОБСЕ... И в таких условиях мы не видим целесообразности участия в мероприятии на высоком политическом уровне", - сказала она в ходе брифинга.
В то же время, российская позиция не означает ухода от принципиального анализа состояния ОБСЕ и в целом безопасности на континенте, отметила Захарова.
Также Россия не исключает участия в конференции.
"Примем участие в разговоре, доведем нашу точку зрения о коренных причинах кризиса ОБСЕ и напомним о наших многочисленных предложениях по повышению эффективности организации, а об уровне (участия - ред.) сообщим, конечно, дополнительно", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года. На текущий год приходится 50-летие Хельсинского заключительного акта. Это международный документ, подписанный 1 августа 1975 года в Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), предшественнике ОБСЕ. Его подписали 35 стран, включая СССР, США, Канада и большинство европейских государств. Хотя акт не имел юридической силы, он стал политически значимым соглашением, заложившим основы европейской системы безопасности в период холодной войны.
Однако сегодня роль ОБСЕ значительно ослабла. Как не раз заявляла российская сторона, организация переживает внутренний кризис и страдает от политизации.