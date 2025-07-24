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Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой

Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025

Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой

Друзья и коллеги собираются на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Друзья и коллеги собираются на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. Десятки людей несут цветы к траурному залу Центральной клинической больницы управления делами президента, чтобы проститься с Подносовой. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. Она стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.

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2025

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москва, россия, ирина подносова