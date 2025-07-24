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Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
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13:13 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/moskva-2031125907.html
Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой
Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой
Друзья и коллеги собираются на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Друзья и коллеги собираются на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. Десятки людей несут цветы к траурному залу Центральной клинической больницы управления делами президента, чтобы проститься с Подносовой. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. Она стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
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москва, россия, ирина подносова
Москва, Россия, Ирина Подносова
Люди собираются около ЦКБ на церемонию прощания с Подносовой

Друзья и коллеги собираются на церемонию прощания с председателем ВС Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПортрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания
Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Друзья и коллеги собираются на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки людей несут цветы к траурному залу Центральной клинической больницы управления делами президента, чтобы проститься с Подносовой.
Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. Она стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
 
МоскваРоссияИрина Подносова
 
 
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