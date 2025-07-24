Рейтинг@Mail.ru
СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html
СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным
СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным - РИА Новости, 24.07.2025
СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным
Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным, говорится в статье, которую опубликовала итальянская... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:08:00+03:00
2025-07-24T23:08:00+03:00
в мире
молдавия
брюссель
майя санду
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_2d0bdd724f0c10b664cf37eae758c3d4.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным, говорится в статье, которую опубликовала итальянская онлайн-газета Affaritaliani. По мнению автора статьи Маттео Кастаньи, молдавский лидер воплощает образ "еще одного маленького европейского диктатора". Брюссель может простить излишнюю политическую импульсивность, но не может терпеть отказ от демократических ценностей, отмечает обозреватель. Публикация также утверждает, что она демонстрирует поведение, недостойное европейского политика. "Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении Санду. Сообщается, что Санду, несмотря на хрупкое телосложение, часто проявляет ничем не спровоцированную агрессию по отношению к сотрудникам. Она может истерично кричать, обвиняя подчиненного в некомпетентности, а затем швырнуть в него тяжелую хрустальную вазу, утверждается в статье. С другой стороны, она теряет ориентацию и способность продолжать разговор. По слухам, на которые ссылается издание, подобный случай произошел в Европарламенте: после выступления Санду находилась в неадекватном состоянии полтора часа, и ей вызвали врачей. С точки зрения ЕС, такой токсичный лидер, безусловно, не может считаться надежным партнером, добавляет издание.
https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html
https://ria.ru/20250716/partija-2029405388.html
молдавия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_6d2fc2a8f564e4619d5ec45a83f571a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, майя санду, европарламент, евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, Европарламент, Евросоюз
СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным

Affaritaliani: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным, говорится в статье, которую опубликовала итальянская онлайн-газета Affaritaliani.
По мнению автора статьи Маттео Кастаньи, молдавский лидер воплощает образ "еще одного маленького европейского диктатора". Брюссель может простить излишнюю политическую импульсивность, но не может терпеть отказ от демократических ценностей, отмечает обозреватель.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции
Вчера, 13:01
Публикация также утверждает, что она демонстрирует поведение, недостойное европейского политика. "Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении Санду.
Сообщается, что Санду, несмотря на хрупкое телосложение, часто проявляет ничем не спровоцированную агрессию по отношению к сотрудникам. Она может истерично кричать, обвиняя подчиненного в некомпетентности, а затем швырнуть в него тяжелую хрустальную вазу, утверждается в статье.
С другой стороны, она теряет ориентацию и способность продолжать разговор. По слухам, на которые ссылается издание, подобный случай произошел в Европарламенте: после выступления Санду находилась в неадекватном состоянии полтора часа, и ей вызвали врачей.
С точки зрения ЕС, такой токсичный лидер, безусловно, не может считаться надежным партнером, добавляет издание.
Оппозиционная молдавская партия Сердце Молдовы проводит акцию протеста у здания администрации президента республики Майи Санду - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы
16 июля, 10:55
 
В миреМолдавияБрюссельМайя СандуЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала