https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html

СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным

СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным

Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным, говорится в статье, которую опубликовала итальянская... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:08:00+03:00

2025-07-24T23:08:00+03:00

2025-07-24T23:08:00+03:00

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майя санду

европарламент

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным, говорится в статье, которую опубликовала итальянская онлайн-газета Affaritaliani. По мнению автора статьи Маттео Кастаньи, молдавский лидер воплощает образ "еще одного маленького европейского диктатора". Брюссель может простить излишнюю политическую импульсивность, но не может терпеть отказ от демократических ценностей, отмечает обозреватель. Публикация также утверждает, что она демонстрирует поведение, недостойное европейского политика. "Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении Санду. Сообщается, что Санду, несмотря на хрупкое телосложение, часто проявляет ничем не спровоцированную агрессию по отношению к сотрудникам. Она может истерично кричать, обвиняя подчиненного в некомпетентности, а затем швырнуть в него тяжелую хрустальную вазу, утверждается в статье. С другой стороны, она теряет ориентацию и способность продолжать разговор. По слухам, на которые ссылается издание, подобный случай произошел в Европарламенте: после выступления Санду находилась в неадекватном состоянии полтора часа, и ей вызвали врачей. С точки зрения ЕС, такой токсичный лидер, безусловно, не может считаться надежным партнером, добавляет издание.

https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html

https://ria.ru/20250716/partija-2029405388.html

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в мире, молдавия, брюссель, майя санду, европарламент, евросоюз