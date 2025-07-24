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Молдавские автоперевозчики заявили о давлении со стороны полиции - РИА Новости, 24.07.2025
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15:20 24.07.2025 (обновлено: 15:23 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031171339.html
Молдавские автоперевозчики заявили о давлении со стороны полиции
Молдавские автоперевозчики заявили о давлении со стороны полиции - РИА Новости, 24.07.2025
Молдавские автоперевозчики заявили о давлении со стороны полиции
Лидер Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии Олег Алекса заявил о давлении полиции на перевозчиков после проведенных... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:20:00+03:00
2025-07-24T15:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Лидер Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии Олег Алекса заявил о давлении полиции на перевозчиков после проведенных ими акций протеста в Кишиневе. Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь провели акцию протеста, но у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату. "После законной акции протеста, проведенной 22 июля перед зданием Представительства ЕС в Республике Молдова, инспекторы Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) составили несколько протоколов об административном правонарушении в отношении водителей, участвовавших в акции протеста, ссылаясь на блокирование движения по улице Митрополита Петру Мовилэ… Явно незаконные действия НИОБ мы квалифицируем как акт мести, предпринятый по распоряжению руководителей МВД, Генерального инспектората полиции (ГИП) и самого НИОБ в ответ на заявления, сделанные во время акций протеста 9 и 22 июля о неадекватных действиях руководства МВД, ГИП в отношении некоторых политических инструментов в сфере автомобильных перевозок", - говорится в сообщении Алексы, направленном СМИ. По словам лидера организации, на акции протеста водители также публично заявили о причастности руководства МВД и полиции к коррупционным схемам и попытках их легализации через продвижение проекта нормативного акта, противоречащего двум обязательным документам Европейского Союза. Алекса пояснил, что протест был проведен на законных основаниях, с предварительным уведомлением и регистрацией в соответствии с положениями закона. Он отметил, что законодательство допускает проведение митингов на проезжей части, и протест транспортников не был первым в таком формате. Лидер организации подчеркнул, что такие меры давления не остановят протестное движение. "После завершения объявленной волны протестов мы рассмотрим возможность организации акций перед зданиями МВД, ГИП и НИОБ", - пояснил он. Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030917344.html
https://ria.ru/20250722/moldavija-2030625036.html
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кишинев, молдавия, евросоюз, gps, в мире
Кишинев, Молдавия, Евросоюз, GPS, В мире
Молдавские автоперевозчики заявили о давлении со стороны полиции

Лидер АРОАТ в Молдавии Алекса заявил о давлении полиции на перевозчиков

© Кадр видео из соцсетейПредставители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе
Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Лидер Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии Олег Алекса заявил о давлении полиции на перевозчиков после проведенных ими акций протеста в Кишиневе.
Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь провели акцию протеста, но у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату.
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"После законной акции протеста, проведенной 22 июля перед зданием Представительства ЕС в Республике Молдова, инспекторы Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) составили несколько протоколов об административном правонарушении в отношении водителей, участвовавших в акции протеста, ссылаясь на блокирование движения по улице Митрополита Петру Мовилэ… Явно незаконные действия НИОБ мы квалифицируем как акт мести, предпринятый по распоряжению руководителей МВД, Генерального инспектората полиции (ГИП) и самого НИОБ в ответ на заявления, сделанные во время акций протеста 9 и 22 июля о неадекватных действиях руководства МВД, ГИП в отношении некоторых политических инструментов в сфере автомобильных перевозок", - говорится в сообщении Алексы, направленном СМИ.
По словам лидера организации, на акции протеста водители также публично заявили о причастности руководства МВД и полиции к коррупционным схемам и попытках их легализации через продвижение проекта нормативного акта, противоречащего двум обязательным документам Европейского Союза.
Алекса пояснил, что протест был проведен на законных основаниях, с предварительным уведомлением и регистрацией в соответствии с положениями закона. Он отметил, что законодательство допускает проведение митингов на проезжей части, и протест транспортников не был первым в таком формате. Лидер организации подчеркнул, что такие меры давления не остановят протестное движение. "После завершения объявленной волны протестов мы рассмотрим возможность организации акций перед зданиями МВД, ГИП и НИОБ", - пояснил он.
Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.
Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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