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Молдавский политик приравнял продажу порта Джурджулешты к предательству - РИА Новости, 24.07.2025
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13:25 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031130001.html
Молдавский политик приравнял продажу порта Джурджулешты к предательству
Молдавский политик приравнял продажу порта Джурджулешты к предательству - РИА Новости, 24.07.2025
Молдавский политик приравнял продажу порта Джурджулешты к предательству
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы", бывший премьер республики Василий Тарлев приравнял к предательству национальных интересов продажу... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:25:00+03:00
2025-07-24T13:25:00+03:00
в мире
молдавия
констанца
кишинев
василий тарлев
европейский банк реконструкции и развития
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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы", бывший премьер республики Василий Тарлев приравнял к предательству национальных интересов продажу румынской компании единственного в республике морского порта Джурджулешты. В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты). "Мы категорически не согласны, что власть решила отдать единственный морской порт в Молдавии, Джурджулешты, иностранной компании. Мы приравниваем это решение к предательству национальных интересов молдавского народа", - написал в своем Telegram-канале Тарлев. Экс-премьер отметил, что этот порт – одно из немногих государственных структурообразующих предприятий. "Нам с Владимиром Николаевичем Ворониным (экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов – ред.) особенно больно это, так как мы инициировали, строили и создали этот очень важный и необходимый инструмент для государство образующей структуры Молдовы. И, придя к власти, мы вернем государству и Джурджулештский порт, и возвратим былую славу Молдавской железной дороге и Кишиневскому международному аэропорту", - подчеркнул он. Тарлев возглавлял правительство Молдавии с 2001 по 2008 годы, именно при его кабинете министров был создан Джурджулештский порт - в 2007 году началось строительство грузового и пассажирского терминалов, которые были введены в эксплуатацию в 2009 году. Ранее депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Петр Бурдужа заявил на акции протеста в Кишиневе, что в парламенте находятся на рассмотрении десятки законопроектов, способствующих дальнейшей приватизации и дерегулированию стратегических отраслей, в том числе в сферах газа, электроэнергии и налогообложения. По его словам, все решения поступают из посольств западных стран. Ранее оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" решили объединиться в избирательный блок. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html
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в мире, молдавия, констанца, кишинев, василий тарлев, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Молдавия, Констанца, Кишинев, Василий Тарлев, Европейский банк реконструкции и развития
Молдавский политик приравнял продажу порта Джурджулешты к предательству

Политик Тарлев приравнял продажу порта Джурджулешты к предательству нацинтересов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы", бывший премьер республики Василий Тарлев приравнял к предательству национальных интересов продажу румынской компании единственного в республике морского порта Джурджулешты.
В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты).
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"Мы категорически не согласны, что власть решила отдать единственный морской порт в Молдавии, Джурджулешты, иностранной компании. Мы приравниваем это решение к предательству национальных интересов молдавского народа", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
Экс-премьер отметил, что этот порт – одно из немногих государственных структурообразующих предприятий. "Нам с Владимиром Николаевичем Ворониным (экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов – ред.) особенно больно это, так как мы инициировали, строили и создали этот очень важный и необходимый инструмент для государство образующей структуры Молдовы. И, придя к власти, мы вернем государству и Джурджулештский порт, и возвратим былую славу Молдавской железной дороге и Кишиневскому международному аэропорту", - подчеркнул он.
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Тарлев возглавлял правительство Молдавии с 2001 по 2008 годы, именно при его кабинете министров был создан Джурджулештский порт - в 2007 году началось строительство грузового и пассажирского терминалов, которые были введены в эксплуатацию в 2009 году.
Ранее депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Петр Бурдужа заявил на акции протеста в Кишиневе, что в парламенте находятся на рассмотрении десятки законопроектов, способствующих дальнейшей приватизации и дерегулированию стратегических отраслей, в том числе в сферах газа, электроэнергии и налогообложения. По его словам, все решения поступают из посольств западных стран.
Ранее оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" решили объединиться в избирательный блок. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
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В миреМолдавияКонстанцаКишиневВасилий ТарлевЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
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