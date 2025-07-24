Молдавия не готова к статусу кандидата в ЕС, заявил экс-премьер
Экс-премьер Тарлев: Молдавия не готова к статусу кандидата в ЕС из-за Украины
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Молдавия не готова к статусу кандидата на вступление в Евросоюз, который стал для нее "политическим подарком" из-за событий в соседней Украине, заявил в четверг в эфире кишиневского "Пятого телеканала" экс-премьер страны, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Руководство страны под руководством президента Майи Санду продвигает курс на евроинтеграцию. В то же время в обществе сохраняется поляризация по отношению к внешнеполитическим приоритетам: часть населения поддерживает сближение с ЕС, другая выступает за сохранение и развитие связей с Россией и странами СНГ.
Политик раскритиковал правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), фактическим лидером которой является Санду, за курс на разрыв отношений с Россией и сворачивание сотрудничества с государствами СНГ.
"Мы — мост между Востоком и Западом. В этом наше преимущество. А те, кто впадает в крайности, совершают огромнейшую дипломатическую и тактическую ошибку. Нужно создать привлекательные условия для инвестиций с обеих сторон", - подчеркнул Тарлев.
Политик отметил важность сохранения нейтралитета, подчеркнув, что к этому обязывает само географическое положение республики.
"У нас две соседки – Румыния, которая после вступления в НАТО и ЕС не является связующим мостом Запад - Восток, и Украина, которая сейчас переживает сложный период, идет военный конфликт. Молдова должна сохранить нейтралитет, продвигать свой нейтральный статус на межгосударственном уровне. Мы не должны втягиваться в военные конфликты и провокации, особенно на фоне нерешённых проблем в Приднестровье и Гагаузии", — добавил лидер оппозиционной партии.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.