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Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие - РИА Новости, 24.07.2025
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13:56 24.07.2025 (обновлено: 14:34 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/mishustin-2031143101.html
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие - РИА Новости, 24.07.2025
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие
Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:56:00+03:00
2025-07-24T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.Главное:Мишустин встретился с Пашиняном на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок".Вице-премьер России Алексей Оверчук в январе заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о ее намерении вступить в ЕС в апреле, при этом само объединение не предлагало стране членство. Бывший замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян заявлял, что принятие законопроекта отражает лишь стремление к углублению отношений с Евросоюзом и не является заявкой на вступление.
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республика алтай, россия, горный алтай, никол пашинян, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире, экономика
Республика Алтай, Россия, Горный Алтай, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире, Экономика

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта "Манжерок"
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта Манжерок - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта "Манжерок"
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
Главное:
  • Премьеры обсудили снижение товарооборота, а также дальнейшие шаги в этой сфере.
  • Они уделили внимание теме российских инвестиций в Армении.
  • На встрече был поднят вопрос дальнейшей работы Армении в ЕАЭС, республика намерена ее продолжить.
  • Кроме того, они обсудили вопросы, связанные с обстановкой на Южном Кавказе.
Мишустин встретился с Пашиняном на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок".
Вице-премьер России Алексей Оверчук в январе заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о ее намерении вступить в ЕС в апреле, при этом само объединение не предлагало стране членство. Бывший замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян заявлял, что принятие законопроекта отражает лишь стремление к углублению отношений с Евросоюзом и не является заявкой на вступление.
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Республика АлтайРоссияГорный АлтайНикол ПашинянМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ миреЭкономика
 
 
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