Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта "Манжерок"
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на территории всесезонного курорта "Манжерок"
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
Главное:
- Премьеры обсудили снижение товарооборота, а также дальнейшие шаги в этой сфере.
- Они уделили внимание теме российских инвестиций в Армении.
- На встрече был поднят вопрос дальнейшей работы Армении в ЕАЭС, республика намерена ее продолжить.
- Кроме того, они обсудили вопросы, связанные с обстановкой на Южном Кавказе.
Мишустин встретился с Пашиняном на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок".
Вице-премьер России Алексей Оверчук в январе заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о ее намерении вступить в ЕС в апреле, при этом само объединение не предлагало стране членство. Бывший замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян заявлял, что принятие законопроекта отражает лишь стремление к углублению отношений с Евросоюзом и не является заявкой на вступление.
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