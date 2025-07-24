https://ria.ru/20250724/mishustin-2031143101.html

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие - РИА Новости, 24.07.2025

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие

Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:56:00+03:00

2025-07-24T13:56:00+03:00

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михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.Главное:Мишустин встретился с Пашиняном на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок".Вице-премьер России Алексей Оверчук в январе заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о ее намерении вступить в ЕС в апреле, при этом само объединение не предлагало стране членство. Бывший замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян заявлял, что принятие законопроекта отражает лишь стремление к углублению отношений с Евросоюзом и не является заявкой на вступление.

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

республика алтай

россия

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