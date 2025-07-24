https://ria.ru/20250724/mishustin-2031134470.html

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие России и Армении

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие России и Армении - РИА Новости, 24.07.2025

Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие России и Армении

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие двух стран, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:34:00+03:00

2025-07-24T13:34:00+03:00

2025-07-24T14:10:00+03:00

россия

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михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие двух стран, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Мишустин встретился с Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок"."Остановились на вопросах развития торгово-экономического сотрудничества", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.Также, по его словам, премьер-министры обсудили российские инвестиции в Армении.

https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html

россия

армения

республика алтай

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россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, алексей оверчук, республика алтай, в мире