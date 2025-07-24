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Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие России и Армении
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие России и Армении - РИА Новости, 24.07.2025
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие России и Армении
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие двух стран, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:34:00+03:00
2025-07-24T13:34:00+03:00
2025-07-24T14:10:00+03:00
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили экономическое взаимодействие двух стран, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Мишустин встретился с Пашиняном в четверг на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок"."Остановились на вопросах развития торгово-экономического сотрудничества", - сказал Оверчук журналистам, говоря о встрече глав правительств.Также, по его словам, премьер-министры обсудили российские инвестиции в Армении.
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россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, алексей оверчук, республика алтай, в мире
Россия, Армения, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Республика Алтай, В мире
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие России и Армении
Оверчук: Мишустин и Пашинян обсудили экономическое взаимодействие РФ и Армении