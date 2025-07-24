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Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных - РИА Новости, 25.07.2025
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16:07 24.07.2025 (обновлено: 00:51 25.07.2025)
https://ria.ru/20250724/minzdrav-2031186544.html
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных - РИА Новости, 25.07.2025
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных
Минздрав предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если человек за шесть месяцев обращался за больничным как минимум... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-24T16:07:00+03:00
2025-07-25T00:51:00+03:00
общество
россия
здоровье
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если человек за шесть месяцев обращался за больничным как минимум четыре раза, сообщили в пресс-службе ведомства. &quot;Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, &lt;...&gt; лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии&quot;, — рассказали там.Эта мера не коснется больничных для ухода за ребенком и другими членами семьи, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих заместительной почечной терапии."Согласно анализу Социального фонда России, указанные изменения коснутся около одного процента от общего количества сформированных листков нетрудоспособности в Российской Федерации", — уточнили в Минздраве.По данным ведомства, это новшество повысит эффективность оказания медпомощи трудоспособным россиянам.Как уточнили в министерстве, суть рассмотрения врачебной комиссией случаев частого оформления больничных заключается в защите здоровья россиян, а также выявлении на ранней стадии тяжелых заболеваний, чреватых неблагоприятным исходом.
https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html
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общество, россия, здоровье, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав предложил изменить порядок формирования больничных

Минздрав разработал изменения в порядок выдачи больничных листов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если человек за шесть месяцев обращался за больничным как минимум четыре раза, сообщили в пресс-службе ведомства.
«

"Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, <...> лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии", — рассказали там.

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Эта мера не коснется больничных для ухода за ребенком и другими членами семьи, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих заместительной почечной терапии.
«
"Согласно анализу Социального фонда России, указанные изменения коснутся около одного процента от общего количества сформированных листков нетрудоспособности в Российской Федерации", — уточнили в Минздраве.
По данным ведомства, это новшество повысит эффективность оказания медпомощи трудоспособным россиянам.
Как уточнили в министерстве, суть рассмотрения врачебной комиссией случаев частого оформления больничных заключается в защите здоровья россиян, а также выявлении на ранней стадии тяжелых заболеваний, чреватых неблагоприятным исходом.
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