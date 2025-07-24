https://ria.ru/20250724/minoborony-2031163664.html
Белоусов оценил внедрение системы управления подразделениями в зоне СВО
Белоусов оценил внедрение системы управления подразделениями в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Белоусов оценил внедрение системы управления подразделениями в зоне СВО
Система автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий качественно повысит ситуационную осведомленность командиров, заявил глава Минобороны РФ... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:57:00+03:00
2025-07-24T14:57:00+03:00
2025-07-24T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Система автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий качественно повысит ситуационную осведомленность командиров, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. По информации министерства, Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий. "Картина впечатляющая, много сделано. Сегодня рассмотрим вопрос создания комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене – то, что качественно должно повысить ситуационную осведомленность командиров тактического звена", - приводятся слова Белоусова в сообщении Минобороны. Министр отметил, что система сейчас находится в состоянии доработки. "Эта система никаким образом не должна ограничивать командиров тактического звена в принятии решения. Она должна давать дополнительные возможности, а не ограничения", - подчеркнул Белоусов.
https://ria.ru/20250711/belousov-2028608221.html
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безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов оценил внедрение системы управления подразделениями в зоне СВО
Белоусов: система управления подразделениями повысит осведомленность командиров
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Система автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий качественно повысит ситуационную осведомленность командиров, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
По информации министерства, Белоусов
в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий.
"Картина впечатляющая, много сделано. Сегодня рассмотрим вопрос создания комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене – то, что качественно должно повысить ситуационную осведомленность командиров тактического звена", - приводятся слова Белоусова в сообщении Минобороны.
Министр отметил, что система сейчас находится в состоянии доработки.
"Эта система никаким образом не должна ограничивать командиров тактического звена в принятии решения. Она должна давать дополнительные возможности, а не ограничения", - подчеркнул Белоусов.