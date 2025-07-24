https://ria.ru/20250724/minoborony-2031032944.html

Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье

Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2025

Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье

Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:30:00+03:00

2025-07-24T06:30:00+03:00

2025-07-24T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик опубликовало Минобороны.На кадрах показано, как воздушное судно движется по территории аэродрома. Затем из него выходят бойцы и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат "Ура! Мы дома!". Один из солдат заявил, что до сих пор не может в это поверить. По словам военного, он испытывает непередаваемые ощущения. Боец поблагодарил Минобороны и Владимира Путина.Другой также признался, что ему сложно было признать факт возвращения и передал привет матери, а ребят на фронте призвал "продолжать делать дело". Он сказал, что скоро вновь направится туда.Накануне в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с территории, контролируемой Киевом, вернули еще одну группу российских солдат. Взамен передали группу военнопленных ВСУ.

https://ria.ru/20250720/plennyy-2030227007.html

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Вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории российские военнослужащие Самолет с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов, кадры опубликовало Минобороны 2025-07-24T06:30 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)