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Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2025
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье
Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:30:00+03:00
2025-07-24T06:30:00+03:00
2025-07-24T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыл в один из подмосковных аэропортов, видеоролик опубликовало Минобороны.На кадрах показано, как воздушное судно движется по территории аэродрома. Затем из него выходят бойцы и направляются к автобусам. Сидя в них, они кричат "Ура! Мы дома!". Один из солдат заявил, что до сих пор не может в это поверить. По словам военного, он испытывает непередаваемые ощущения. Боец поблагодарил Минобороны и Владимира Путина.Другой также признался, что ему сложно было признать факт возвращения и передал привет матери, а ребят на фронте призвал "продолжать делать дело". Он сказал, что скоро вновь направится туда.Накануне в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с территории, контролируемой Киевом, вернули еще одну группу российских солдат. Взамен передали группу военнопленных ВСУ.
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Вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории российские военнослужащие
Самолет с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими прибыл в один из подмосковных аэропортов, кадры опубликовало Минобороны
2025-07-24T06:30
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье
Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС России приземлился в Подмосковье