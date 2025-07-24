https://ria.ru/20250724/migrant-2031254729.html

В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте

В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте - РИА Новости, 24.07.2025

В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте

Если у иностранного гражданина изменились ФИО или данные паспорта, он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент, рассказали в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:05:00+03:00

2025-07-24T20:05:00+03:00

2025-07-24T20:05:00+03:00

общество

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Если у иностранного гражданина изменились ФИО или данные паспорта, он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "МВД России напоминает, что в случае изменения иностранным гражданином фамилии, имени, отчества либо данных паспорта он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент", - говорится в сообщении. Отмечается, что подать заявление нужно в тот территориальный орган МВД, который выдал патент или разрешение на работу. Сделать это можно как лично, так и через ММЦ "Сахарово" в Москве, либо ФГУП "ПВС" МВД России в других регионах страны. Правоохранители предупреждают, что за нарушение срока обращения за внесением изменений в разрешении на работу или патенте, либо за необращение за внесением таких изменений, иностранцу грозит административная ответственность и штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html

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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)