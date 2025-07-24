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В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте - РИА Новости, 24.07.2025
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20:05 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/migrant-2031254729.html
В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте
В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте - РИА Новости, 24.07.2025
В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте
Если у иностранного гражданина изменились ФИО или данные паспорта, он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент, рассказали в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:05:00+03:00
2025-07-24T20:05:00+03:00
общество
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Если у иностранного гражданина изменились ФИО или данные паспорта, он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "МВД России напоминает, что в случае изменения иностранным гражданином фамилии, имени, отчества либо данных паспорта он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент", - говорится в сообщении. Отмечается, что подать заявление нужно в тот территориальный орган МВД, который выдал патент или разрешение на работу. Сделать это можно как лично, так и через ММЦ "Сахарово" в Москве, либо ФГУП "ПВС" МВД России в других регионах страны. Правоохранители предупреждают, что за нарушение срока обращения за внесением изменений в разрешении на работу или патенте, либо за необращение за внесением таких изменений, иностранцу грозит административная ответственность и штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте

МВД: при смене ФИО трудовые мигранты должны внести изменения в патент

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Если у иностранного гражданина изменились ФИО или данные паспорта, он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"МВД России напоминает, что в случае изменения иностранным гражданином фамилии, имени, отчества либо данных паспорта он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление нужно в тот территориальный орган МВД, который выдал патент или разрешение на работу. Сделать это можно как лично, так и через ММЦ "Сахарово" в Москве, либо ФГУП "ПВС" МВД России в других регионах страны.
Правоохранители предупреждают, что за нарушение срока обращения за внесением изменений в разрешении на работу или патенте, либо за необращение за внесением таких изменений, иностранцу грозит административная ответственность и штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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ОбществоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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