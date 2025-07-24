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МИД назвал шумиху вокруг интервью Sputnik в Японии неадекватной - РИА Новости, 24.07.2025
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14:50 24.07.2025 (обновлено: 15:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/mid-2031160270.html
МИД назвал шумиху вокруг интервью Sputnik в Японии неадекватной
МИД назвал шумиху вокруг интервью Sputnik в Японии неадекватной - РИА Новости, 24.07.2025
МИД назвал шумиху вокруг интервью Sputnik в Японии неадекватной
Представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение из-за шумихи в Японии вокруг интервью Sputnik кандидата от одной из политических партий на выборах. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:50:00+03:00
2025-07-24T15:40:00+03:00
в мире
япония
россия
мария захарова
сигэру исиба
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
либерально-демократическая партия японии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение из-за шумихи в Японии вокруг интервью Sputnik кандидата от одной из политических партий на выборах. "Это все, конечно, из разряда какого-то неадекватного реагирования на внутриполитические процессы в Японии", — сказала она на брифинге.Факт публикации интервью широко освещали японские СМИ, а председатель партии Сохэй Камия заявил, что ее штаб не давал на него разрешения. Пользователи соцсети, в свою очередь, указали на "опасность распространения агентством российской пропаганды".В своем заявлении Захарова посоветовала им подумать, отвечает ли политика народных избранников их интересам. По ее мнению, Япония слепо копирует худшие образцы избирательных технологий, используемые США, от которых Токио, по ее словам, полностью зависит."Когда, видимо, рейтинги падают уже до нуля и другого средства их поднять нет, они переходят к так называемому российскому фактору. Они начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы", — пояснила Захарова.Она усомнилась, что интервью кандидата от оппозиции могло привести к провалу правящей коалиции на выборах."Если это так, то, мне кажется, Sputnik может поднять себе зарплату или потребовать прибавки уж точно или какой-то особой премии", — заключила Захарова.Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что шумиха вокруг интервью призвана отвлечь внимание избирателя от реальных проблем, прежде всего в социально-экономической сфере. Кроме того, он увидел в этом попытку оказать давление на набирающую популярность партию.Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 20 июля. Они проходят раз в три года, но, в отличие от нижней палаты, переизбирается не весь состав полностью, а половина депутатов. Срок мандата составляет шесть лет. За 125 депутатских портфелей будут бороться 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам изберут 50 депутатов, а по 45 избирательным округам — 75. Недавние опросы показывают, что коалиция ЛДП во главе с премьером Сигэру Исибой и партии "Комэйто" может лишиться большинства мест в верхней палате. Прошлой осенью она уже потеряла большинство голосов в ключевой нижней палате парламента. В то же время партия "Сансэйто", известная продвижением политики "японцы на первом месте" по аналогии с предвыборным лозунгом Дональда Трампа, может получить более десяти мест в верхней палате парламента, хотя сейчас у нее только два.
https://ria.ru/20250721/yaponiya-2030333842.html
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в мире, япония, россия, мария захарова, сигэру исиба, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), либерально-демократическая партия японии
В мире, Япония, Россия, Мария Захарова, Сигэру Исиба, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Либерально-демократическая партия Японии
МИД назвал шумиху вокруг интервью Sputnik в Японии неадекватной

Захарова сочла реакцию Токио на интервью участницы выборов Sputnik неадекватной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение из-за шумихи в Японии вокруг интервью Sputnik кандидата от одной из политических партий на выборах.
"Это все, конечно, из разряда какого-то неадекватного реагирования на внутриполитические процессы в Японии", — сказала она на брифинге.

На прошлой неделе информационное агентство Sputnik Япония опубликовало в соцсети X интервью певицы и ведущей Саи, которая баллотируется в Токийском округе на выборах в верхнюю палату парламента Японии от партии "Сансэйто". Она рассказала о причинах решения баллотироваться, а также об основных политических взглядах партии.

Факт публикации интервью широко освещали японские СМИ, а председатель партии Сохэй Камия заявил, что ее штаб не давал на него разрешения. Пользователи соцсети, в свою очередь, указали на "опасность распространения агентством российской пропаганды".
В своем заявлении Захарова посоветовала им подумать, отвечает ли политика народных избранников их интересам. По ее мнению, Япония слепо копирует худшие образцы избирательных технологий, используемые США, от которых Токио, по ее словам, полностью зависит.
«
"Когда, видимо, рейтинги падают уже до нуля и другого средства их поднять нет, они переходят к так называемому российскому фактору. Они начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы", — пояснила Захарова.
Она усомнилась, что интервью кандидата от оппозиции могло привести к провалу правящей коалиции на выборах.
"Если это так, то, мне кажется, Sputnik может поднять себе зарплату или потребовать прибавки уж точно или какой-то особой премии", — заключила Захарова.
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Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что шумиха вокруг интервью призвана отвлечь внимание избирателя от реальных проблем, прежде всего в социально-экономической сфере. Кроме того, он увидел в этом попытку оказать давление на набирающую популярность партию.
Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 20 июля. Они проходят раз в три года, но, в отличие от нижней палаты, переизбирается не весь состав полностью, а половина депутатов. Срок мандата составляет шесть лет.
За 125 депутатских портфелей будут бороться 522 кандидата. По пропорциональной системе по партийным спискам изберут 50 депутатов, а по 45 избирательным округам — 75.
Недавние опросы показывают, что коалиция ЛДП во главе с премьером Сигэру Исибой и партии "Комэйто" может лишиться большинства мест в верхней палате. Прошлой осенью она уже потеряла большинство голосов в ключевой нижней палате парламента.
В то же время партия "Сансэйто", известная продвижением политики "японцы на первом месте" по аналогии с предвыборным лозунгом Дональда Трампа, может получить более десяти мест в верхней палате парламента, хотя сейчас у нее только два.
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В миреЯпонияРоссияМария ЗахароваСигэру ИсибаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Либерально-демократическая партия Японии
 
 
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