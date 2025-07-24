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МИД: Россия поддерживает контакты с ФРГ по дипломатическим каналам
МИД: Россия поддерживает контакты с ФРГ по дипломатическим каналам - РИА Новости, 24.07.2025
МИД: Россия поддерживает контакты с ФРГ по дипломатическим каналам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва поддерживает с Берлином двусторонние контакты по дипломатическим каналам. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:27:00+03:00
2025-07-24T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва поддерживает с Берлином двусторонние контакты по дипломатическим каналам. "Да, с ФРГ поддерживаются двусторонние контакты по дипломатическим каналам, мы открыты к политическим контактам со странами по их запросу, если в этом есть какое-то практическое зерно", - сказала она, отвечая в ходе брифинга на вопрос РИА Новости. "А что мы слышим из Берлина? Канцлер Мерц повышает градус антироссийской риторики буквально каждый день. Эта риторика становится все более агрессивно-воинствующей", - заявила она. По ее словам, "выбранный им курс на эскалацию отношений с Россией параллельно с форсированной милитаризацией Германии - повод для беспокойства, прежде всего, самих граждан ФРГ".
https://ria.ru/20250724/sotrudnichestvo-2031126235.html
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в мире, берлин (город), россия, германия
В мире, Берлин (город), Россия, Германия
МИД: Россия поддерживает контакты с ФРГ по дипломатическим каналам
Захарова: Россия поддерживает контакты с ФРГ по дипломатическим каналам