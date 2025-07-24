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МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России - РИА Новости, 24.07.2025
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11:45 24.07.2025 (обновлено: 13:15 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/mid-2031093595.html
МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России
МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России - РИА Новости, 24.07.2025
МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России
Планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах являются плевком в лицо гражданам... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:45:00+03:00
2025-07-24T13:15:00+03:00
в мире
россия
молдавия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
парламентские выборы в молдавии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах являются плевком в лицо гражданам Молдавии, заявила представитель МИД Мария Захарова."Это бандитский беспредел — то, что творит режим Санду. Это превращает парламентские выборы за рубежом буквально в политический цирк. Ни о какой справедливости в этом случае не может быть и речи", — подчеркнула она.В качестве сравнения Захарова привела Италию, где Кишинев планирует открыть 73 участка. При этом в России проживает на 100 тысяч больше молдавских граждан, отметила она. По ее словам, на один участок приходится пять тысяч бюллетеней, таким образом в России смогут проголосовать только десять тысяч молдаван."Это же плевок в лицо гражданам Молдавии", — сказала она во время брифинга.В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.
https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html
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в мире, россия, молдавия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество, парламентские выборы в молдавии
В мире, Россия, Молдавия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество, Парламентские выборы в Молдавии
МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России

Захарова назвала открытие Молдавией в России двух участков для выборов цирком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах являются плевком в лицо гражданам Молдавии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«
"Это бандитский беспредел — то, что творит режим Санду. Это превращает парламентские выборы за рубежом буквально в политический цирк. Ни о какой справедливости в этом случае не может быть и речи", — подчеркнула она.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Молдавия вычеркнула около полумиллиона граждан из жизни страны, заявил Шор
22 июля, 22:30
В качестве сравнения Захарова привела Италию, где Кишинев планирует открыть 73 участка. При этом в России проживает на 100 тысяч больше молдавских граждан, отметила она. По ее словам, на один участок приходится пять тысяч бюллетеней, таким образом в России смогут проголосовать только десять тысяч молдаван.
"Это же плевок в лицо гражданам Молдавии", — сказала она во время брифинга.
В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.

Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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В миреРоссияМолдавияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОбществоПарламентские выборы в Молдавии
 
 
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