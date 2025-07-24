https://ria.ru/20250724/mid-2031093595.html

МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России

МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России - РИА Новости, 24.07.2025

МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России

Планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах являются плевком в лицо гражданам... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:45:00+03:00

2025-07-24T11:45:00+03:00

2025-07-24T13:15:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

парламентские выборы в молдавии

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах являются плевком в лицо гражданам Молдавии, заявила представитель МИД Мария Захарова."Это бандитский беспредел — то, что творит режим Санду. Это превращает парламентские выборы за рубежом буквально в политический цирк. Ни о какой справедливости в этом случае не может быть и речи", — подчеркнула она.В качестве сравнения Захарова привела Италию, где Кишинев планирует открыть 73 участка. При этом в России проживает на 100 тысяч больше молдавских граждан, отметила она. По ее словам, на один участок приходится пять тысяч бюллетеней, таким образом в России смогут проголосовать только десять тысяч молдаван."Это же плевок в лицо гражданам Молдавии", — сказала она во время брифинга.В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.

https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html

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в мире, россия, молдавия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество, парламентские выборы в молдавии