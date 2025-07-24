МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России
Захарова назвала открытие Молдавией в России двух участков для выборов цирком
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах являются плевком в лицо гражданам Молдавии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
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"Это бандитский беспредел — то, что творит режим Санду. Это превращает парламентские выборы за рубежом буквально в политический цирк. Ни о какой справедливости в этом случае не может быть и речи", — подчеркнула она.
В качестве сравнения Захарова привела Италию, где Кишинев планирует открыть 73 участка. При этом в России проживает на 100 тысяч больше молдавских граждан, отметила она. По ее словам, на один участок приходится пять тысяч бюллетеней, таким образом в России смогут проголосовать только десять тысяч молдаван.
"Это же плевок в лицо гражданам Молдавии", — сказала она во время брифинга.
В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.